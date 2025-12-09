為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    「月經警察來了」微信群令寶媽匯報經期 網轟：想生育率想瘋了

    2025/12/09 11:02 即時新聞／綜合報導
    中國雲南宣威衛生局傳出要求兒童的母親上報月經時間、姓名及電話號碼等資料。（擷取自新京報）

    中國生育率持續下降，雲南官方近日傳出要求育齡女性每月上報月經日期，此舉招致網友反感，怒批侵犯女性隱私，質疑為了催生不擇手段，監控女性月經週期，「月經警察來了！」

    綜合媒體報導，雲南宣威有女網友爆料，稱一個名為「兒童健康學習群」的微信聊天群組內，要求所有媽媽匯報自己最後一次月經時間，並規定以「名字+末次月經時間+電話號碼」的方式接龍統計，在外地居住的還要備註所在地。

    消息引發輿論撻伐，有網友表示，「想要生育率想瘋了！」「月經警察都來了」「太荒誕了！下次是不是會打電話告訴你排卵期到了，抓緊同房，隔天群裡匯報？女性的子宮不屬於隱私了？」

    宣威市衛生健康局人員解釋，事件是村醫進行「孕情排查」工作，目的是儘早發現孕產婦，以便提供免費的基本公共衛生服務。該人員承認在微信群裡進行統計不合適，下一步衛生部門將優化排查工作，避免此類情況再次發生。

    另外，雲南爆出統計女性「末次月經」並非個案，江蘇、浙江、河南等地的網友透露，她們也被要求上報月經日期，甚至包括未婚的女大學生。

