    首頁 > 國際

    中國主張事先公布遼寧號訓練海空域 小泉進次郎駁：沒有收到

    2025/12/09 10:49 即時新聞／綜合報導
    中方主張航艦「遼寧號」編隊的訓練海空域已事先公布，但日機仍在中方訓練期間，多次接近滋擾。對此，日本防衛大臣小泉進次郎今（9日）表示，中國事先並無通報相關航空通告。（歐新社）

    日本與中國關係持續緊繃，日方指控中國中國殲-15戰機6日在在沖繩本島東南方的公海上空，對日本F-15戰機兩度進行「雷達照射」，中方則回應，航艦「遼寧號」編隊的訓練海空域已事先公布，但日機仍在中方訓練期間，多次接近滋擾。對此，日本防衛大臣小泉進次郎今（9日）表示，中國事先並無通報相關航空通告。

    綜合日媒報導，小泉進次郎今日召開記者會反駁中方說法，針對中方聲稱使用雷達照射是用於搜索的主張，小泉認為，即使是基於確保安全的觀點來看，在進行搜索的情況下使用雷達也不會進行「間歇性照射」，在自衛隊戰機執行防空識別任務時，對其進行間歇性照射是一種危險行為。

    至於中國方面主張「事前已公布訓練海域與空域」，控訴緊急升空的自衛隊戰機對中國訓練造成嚴重影響，小泉進次郎指出，關於遼寧號艦載機等的訓練海域、空域所發布的「航行通告」（NOTAM），「我不認為有事先通報NOTAM」，強調他的認知是「沒有收到」。

    小泉進次郎也強調，自衛隊戰機在保持安全距離的情況下，全程以專業方式執行防空識別任務，因此中方聲稱的「自衛隊機妨礙其行動」的主張並不成立。

