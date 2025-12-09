為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    扯！美國監獄抓到無人機空投物資 給犯人爽嗑牛排、蟹腿、大麻

    2025/12/09 09:53 即時新聞／綜合報導
    美國南卡州監獄抓到無人機空投物資給囚犯，包括牛排、蟹腿、大麻、調味料和大量菸品。（美聯社）

    坐牢坐得像皇帝？美國南卡羅萊納州監獄Lee Correctional Institution，7日有獄警發現無人機空投物資給囚犯，包括牛排、蟹腿、大麻、調味料和大量菸品。

    據《美聯社》報導，南卡州矯正署（Department of Corrections）指出，除了物資之外，無人機也在當天早上被查扣，至於操控者尚未抓獲，目前正在追查中，獄方笑稱原本預計要接收包裹的囚犯應該很不開心。

    美國監獄持續防堵違禁品流入，過去有人會以投擲方式甚至使用彈弓，將手機、毒品扔過獄所圍牆，當局對此以加高圍欄、裝設防護網抵制；如今更出現了無人機等手段，使得獄警不得不頻繁巡邏，避免犯人拿到包裹。

    按照南卡州法律規定，在監獄附近操作無人機屬於輕罪，可判30天拘役；若是向獄中投放違禁物品則是重罪，最高面臨10年有期徒刑。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

