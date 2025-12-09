為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄駐北韓大使離世 金正恩向普廷致唁電

    2025/12/09 10:52 即時新聞／綜合報導
    北韓官媒和俄羅斯外交部證實，俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅已於本月6日逝世，享壽70歲。（圖擷自俄羅斯駐北韓大使館臉書）

    北韓官媒和俄羅斯外交部證實，俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）於本月6日逝世，享壽70歲。北韓國務委員會委員長金正恩已致電俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），對馬歇各羅過世表達哀悼。

    北韓中央通信社（KCNA，朝中社）報導，金正恩8日向普廷致唁電稱，現今北韓、俄羅斯處於堅固的同盟關係，當中不可忽視馬歇各羅的奉獻和努力。

    金正恩說，馬歇各羅突然去世令人深感悲痛，「馬歇各羅的離世不僅是俄羅斯政府和人民的損失，也是北韓人民的損失」。同天，北韓外交部長崔善姬也向俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）致唁電。

    韓聯社報導，俄羅斯外交部8日發布聲明，證實馬歇各羅離世的消息，但未提及死因。馬歇各羅生於1955年，1978年自蘇聯莫斯科國際關係學院畢業，後在蘇聯駐北韓貿易代表部擔任翻譯和貿易官。

    1999年，馬歇各羅正式開啟外交官生涯，曾擔任俄羅斯駐北韓大使館一等秘書、俄羅斯外交部第一亞洲司南韓處處長、俄羅斯駐釜山代總領事等職務。

    馬歇各羅從2015年1月擔任駐北韓大使至今，履職長達10年。2015年11月，馬歇各羅獲得北韓授予的一級友誼勳章，2018年和2024年則分別獲得俄羅斯政府授予的友誼勳章和聖亞歷山大·涅夫斯基（Aleksandr Nevsky）勳章。

    此前傳出金正恩可能在近期出訪俄羅斯，韓聯社分析，馬歇各羅猝逝恐對兩國事務的協調方面造成影響。截至目前，新任俄羅斯駐北韓大使人選仍未公布。

