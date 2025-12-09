為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    派拉蒙高價現金出手　Netflix併購華納未定

    2025/12/09 03:06 中央社

    影視串流平台Netflix同意以每股約28美元收購華納兄弟探索公司後，派拉蒙天空之舞影業今天宣布直接訴諸股東，以每股30美元更高價進行敵意併購。由於派拉蒙集團與總統川普的關係較好，交易案引起全美關注。

    經過數月競爭，串流平台巨擘Netflix上週擊敗派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）與有線電視及寬頻網路商康卡斯特（Comcast）等競爭者，以每股約28美元，總價720億美元的價格，收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）旗下電視、電影製作及串流等業務，震撼全球影視業。

    不過這場勢將改變將好萊塢版圖的商業爭奪戰還沒結束。已3度出價的派拉蒙天空之舞今天宣布，將以原本競標價格每股30美元，以全數現金支付方式直接訴求股東，進行敵意競標；競標價格將使華納兄弟探索的總值達到1084億美元。

    主導派拉蒙天空之舞併購行動的執行長大衛．艾里森（David Ellison）父親為軟體業大亨甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）。

    派拉蒙天空之舞的新聞稿指出，收購將由艾里森家族與私募基金紅鳥資本（RedBird Capital）提出資金，再由美國銀行、花旗銀行與阿波羅全球管理 （Apollo Global Management）提供540億美元的債務擔保。

    此外，中東沙烏地阿拉伯、阿布達比、卡達的主權基金提供併購資金，美國總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）主導的投資公司Affinity Partners也參與財務計畫。

    大衛．艾里森在財經頻道CNBC節目表示，公司將以初始競標價格完成交易，華爾街就是靠山，而當前現金為王。相較於Netflix，派拉蒙天空之舞向股東提出多出176億美元的現金，相信股東看到這些條件會投下同意票。

    Netflix早前提出的收購案未包括探索與有線電視新聞網（CNN）等有線頻道，派拉蒙天空之舞的提案包括全數業務。

    觀戰的影迷忙著討論未來Netflix要如何與華納兄弟探索旗下的HBO Max平台運作，「哈利波特」（Harry Potter）、「魔戒」（Lord of the Rings）及DC Studios的蝙蝠俠、超人等片是否登上Netflix之際，這起交易目前仍是未知數。

    Netflix收購華納兄弟探索有市場壟斷的疑慮，川普已表態會介入。

    大衛．艾里森指出，由於派拉蒙市占率較小，加上與川普政府關係較好，監管機構處理的時間會比較短。派拉蒙與華納攜手才能與Netflix與亞馬遜（Amazon）等強手競爭，讓第1與第3大串流平台合併才違反公平競爭。1141209

