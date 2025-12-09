日防衛省公布遼寧號航跡 與這張圖重疊比對……揭中共蠻橫目的

圖為中國航艦遼寧號。（美聯社）

中日關係急遽惡化，北京除了對日本祭出一系列經濟報復措施，軍事動作也頻頻。針對中國解放軍海軍的航空母艦「遼寧號」近日在沖繩附近進行高強度空中作業，有日本退役海上自衛官將防衛省發布的遼寧號航跡圖和海上保安廳的水路通報重疊比對，發現中方很明顯是要挑釁美日！

日本防衛省本週一（8日）公布最新監測數據，遼寧號打擊群週末通過沖繩群島向東駛入太平洋，期間進行了密集的飛行演訓。數據顯示，僅在週末期間，艦載戰機與直升機的起降次數就高達約100次。這一規模顯示共軍正積極演練在第一島鏈外的空中作戰能力，對日本防空構成巨大壓力。

請繼續往下閱讀...

一名日本海上自衛隊退役自衛官8日在X平台發文，表示只要將防衛省發布的遼寧號航跡圖和海上保安廳的水路通報及航行警告位置圖重疊來做比對，就會發現遼寧號很可能是故意進入美軍和日本自衛隊先前已經公告，並且由海上保安廳對外發布警告的軍事訓練海空域，「中國航艦特地在這個區域內進行艦載機的起降訓練，很明顯就是在故意干擾甚至挑釁美軍和自衛隊的演習活動。」

私見だが…。



防衛省の発表した中国空母の航跡図と

海上保安庁が発表している水路通報・航行警報位置図を

重ねてみると米軍・自衛隊が公表して海保が航行警報を

発表している訓練海空域にわざと侵入して

空母の離着艦訓練を行い自衛隊・米軍の訓練を妨害し

挑発行為を行った可能性がある pic.twitter.com/z76wRjX7Q1 — Life Guard （@WOHZxixjQdr34zy） December 8, 2025

有日本退役海上自衛官將防衛省發布的遼寧號航跡圖和海上保安廳的水路通報重疊比對，發現中方很明顯是要挑釁美日。（圖翻攝自X：@WOHZxixjQdr34zy）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法