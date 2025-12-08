避利益衝突 美財長貝森特：上週已出售黃豆農場

美國財長貝森特週日表示，已於上週完成其名下黃豆農場的出售。（路透檔案照）

《路透》報導，美國財長貝森特12月7日表示，已於上週完成其名下黃豆農場的出售，以履行加入川普政府時所簽署的道德協議，解決在進行農業與貿易決策時可能產生的利益衝突。

貝森特在接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）訪談時，談及美國農民在當前貿易環境下所面臨的壓力，並提及自己「曾涉足農業行業，經營1座黃豆農場」，但強調「事實上，根據我簽署的道德協議，我本週完成了該農場的出售，因此已完全退出農業行業」。

美國政府道德辦公室（U.S. Office of Government Ethics）曾於8月11日致函聯邦參議院財政委員會，指出貝森特未能在約定時限內完全剝離部分資產。對此，貝森特在美國財政部8月發布的聲明中表示，已完成協議要求的96%資產出售，其餘部分將於今年年底前處理完畢。

《紐約時報》先前報導，貝森特在北達科塔州持有價值高達2500萬美元（新台幣7.8億元）的黃豆與玉米農場，每年可為他帶來約100萬美元（新台幣3120萬元）的租金收入。

鑒於財政部在貿易與農業政策上具有關鍵影響力，該類資產被視為可能的敏感利益來源。因此，貝森特今年1月加入川普內閣時所簽署的道德協議，明確要求剝離這些農地的持有權益。

作為推動川普政府關稅政策與重塑對外經貿框架的核心人物，貝森特的個人資產配置備受關注。根據他與政府簽署的道德協議，他不僅需要出售農地，還必須完全剝離其創辦的避險基金Key Square Group及其他金融資產，其中多數資產的剝離期限為今年4月28日。

