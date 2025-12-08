為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    奈及利亞警方發現多具腐屍 疑涉及非法摘除器官

    2025/12/08 22:50 中央社
    奈及利亞警方發現多具腐爛且支離破碎的屍體，疑涉及非法摘除器官。此為示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    奈及利亞東南部伊莫州警方上週末在突擊行動中，發現多具腐爛且支離破碎的屍體，之後封鎖了一名綁架嫌犯所擁有的旅館及私人停屍間，疑涉及非法摘除器官。

    路透社報導，西非國家奈及利亞治安持續惡化，綁架集團日益猖獗，其活動已擴大至祭祀殺人，且涉嫌參與器官販運。

    伊莫州（Imo state）警方發言人歐可耶（Henry Okoye）今天表示，警方根據關於嫌犯的情資，對恩戈-奧克帕拉地區（Ngor-Okpala district）烏穆胡自治社區（Umuhu Autonomous Community）展開突襲，目前嫌犯已被列為通緝對象。

    歐可耶說：「法醫專家已取得證據...所有共犯將依法究辦。」參與這次行動的還包括伊莫州衛生官員、病理學家、當地官員及協助警方辦案的民間巡守隊。

    他表示，警方已對這起涉嫌非法摘取器官的案件展開調查。

    歐可耶還指出，警方也搜索了嫌犯住處，取得更多證據。但他未透露更多案情細節。

