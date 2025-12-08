為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    泰柬又駁火！泰國出動F-16空襲 目標完全癱瘓柬埔寨軍事能力

    2025/12/08 19:17 編譯孫宇青／綜合報導
    泰柬兩國軍隊再次交火，邊境地區民眾倉皇避難。（路透）

    泰國與柬埔寨7、8日再次爆發邊境軍事衝突，泰軍更出動F-16戰機進行空襲。對此，泰國陸軍參謀長柴亞普魯克（Chaiyapruek Duangprapat）表示，泰軍已設定「癱瘓柬國軍事能力」的目標，從而消除長期威脅。

    泰國媒體《National Thailand》報導，柴亞普魯克表示，泰國皇家陸軍的目標是癱瘓柬埔寨的軍事能力，使其在未來多年內無法對泰國構成威脅，確保泰國人民的安全，「這是為了我們子孫後代的安全」。

    與此同時，泰國皇家陸軍的「臉書」帳號發文指出，在四色菊府帕儂東叻縣的帕薩塔奎歷史遺址，泰柬軍隊之間的戰鬥仍在激烈進行。泰方指出，自7月柬軍在衝突中佔領該古蹟以來，泰軍很難重新奪回控制權，「這是一項艱鉅的任務，請向在前線作戰的士兵表達您的精神支持」。

    泰柬此次軍事衝突從7日下午開始，泰國外交部表示，柬軍向在泰國境內修繕道路的泰國士兵開火，迫使泰軍自衛還擊，當時造成2名泰兵受傷。泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）8日進一步指出，柬軍當天凌晨向泰國邊境烏汶府多處開火，造成1名泰兵死亡、4人受傷。

    然而，柬國國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）表示，泰軍8日清晨在普里維希省和奧多棉吉省對柬軍發動攻擊，並強調柬方並未還擊。

