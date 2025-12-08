為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    高市早苗深受日本民眾喜愛 1個月「X」粉從90萬暴漲至240萬

    2025/12/08 19:41 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（歐新社）

    日本首相高市早苗。（歐新社）

    日本首相高市早苗及其內閣上任一個多月來各項表現亮眼，最近一次民調更破7成支持率，因發表「台灣有事」言論惹惱中共遭報復不僅沒有造成影響，反倒使高市的支持度攀升。而高市早苗在社群平台的貼文也常引發討論，有別於傳統政治人物與民眾充滿距離感的發帖，高市時常會分享自己在日常生活中的煩惱，讓不少日本民眾產生共鳴，與首相拉近距離，她在X平台上的粉絲數從原先的90萬暴漲至超過240萬，顯見其個人魅力深受日本大眾喜愛。

    根據日媒《共同社》報導，高市早苗和美國總統川普一樣，時常在社交平台大力發布資訊，除了政策宣傳，她還會分享私生活煩惱，讓一般老百姓知道，其實首相在生活上也常會有和大家一樣的遭遇，或是一些讓人不禁莞爾的生活小趣事，成功拉近與社會大眾的距離。例如她在就任首相沒多久，在X平台發帖稱，因為警備過於森嚴，她無法去美髮廳，只好自己剪頭髮，結果剪壞了，被丈夫笑話。

    據悉，高市的X平台帳號原先有90萬人追蹤，但現在粉絲數已經有超過240萬人，短短一個多月就暴漲150萬人追蹤，超過首相官邸官方X的168萬名粉絲。高市身邊幕僚表示，有時官僚也會幫忙發文，但多半都是由她本人寫的，而且發帖的話題也都是由高市自己決定。

