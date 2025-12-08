為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗拋台灣有事論 日民調55％認為沒問題 輾壓27％反對

    2025/12/08 19:59 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（路透）

    日本最新民調顯示，高市早苗日前在國會表示「台灣有事可能構成日本的存立危機事態」，此番言論雖引起討論，但民意反應呈現明顯差距。55％受訪者認為高市的說法「沒有問題」，遠高於27％認為「有問題」的人。

    日本民營電視台新聞網（JNN）於12月6日與7日進行民調，採RDD（隨機電話號碼抽樣）方式，隨機撥打全日本固定電話與手機，訪問18歲以上民眾。調查共聯絡2850人，其中有效樣本為1021人。JNN指出，為避免網路民調常出現政治高度關注者比例偏高的情況，本次由調查員以電話逐一訪問，以求結果更貼近整體選民結構。

    根據調查，高市內閣支持度雖較上月下滑6.2個百分點，但仍達75.8％；不支持者則上升至20.7％。對於高市提出的「台灣有事」言論，55％受訪者認為此說法「沒有問題」，僅27％認為「有問題」。

    針對未來日中關係的氛圍，51％受訪者表示「感到擔心」（包括「非常擔心」和「有點擔心」），另有46％表示「不會感到擔心」（包括「不太擔心」和「完全不擔心」），顯示日本社會對雙邊關係仍存一定疑慮。

