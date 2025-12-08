港立法會廢票率飆新高！災區新界東北居冠 北京批：境外勢力「以災阻選」

香港立法會選舉結果出爐，廢票率3.12%創下新高。圖為選務人員正在點票。（路透）

在「愛國者治港」原則與世紀惡火陰影下舉行的香港立法會選舉結果出爐。儘管港府全力催票，最終地區直選投票率僅勉強達到31.9%，創歷來第2低紀錄。更值得注意的是，本屆選舉出現了大量「無效票」，廢票率攀升至3.12%，創下完善選制後的新高。

對此，北京駐港國安公署8日發布強硬聲明，將矛頭指向「境外敵對勢力」，指控其利用火災悲情煽動選民投無效票。

廢票逾4.2萬張 重災區比例最高

據《香港01》統計，本屆地區直選總投票數約131.7萬，但其中有多達4萬2213張被列為「無效票」（廢票），廢票率達3.12%，較上一屆（2021年）的2.04%高出1.08個百分點。

數據顯示，發生159死大火的大埔宏福苑所屬「新界東北」選區，廢票率高達3.45%，位居全港10個選區之冠。緊追在後的是新界西南（3.32%）與香港島東（3.31%），而九龍東的廢票率最低（2.79%）。

針對選舉期間的社會氛圍，北京駐港國安公署8日以發言人名義發表談話。雖然祝賀選舉「成功舉行」，但也嚴厲指控選舉期間有「境外敵對勢力和反中亂港分子死性不改」。

公署聲稱，這些勢力妄圖「以災亂港」，消費市民悲情，抹黑港府的抗災努力，並散布謠言將選舉與救援對立，煽惑選民不投票或投無效票，企圖達到「以災阻選」的政治目的。公署並強調，香港執法機構依法拘捕多名涉嫌「藉災生事」人員，是為選舉如期舉行「創造有利條件」。

就在投票日當天，香港廉政公署通報再拘捕4名男子，年齡介於33至41歲。他們被控涉嫌在社群平台留言「煽惑他人不投票或投無效票」。截至目前，本屆選舉已有11人因此罪名被捕，其中3人已被起訴。儘管官方宣稱此次選舉鞏固了「良政善治」，但創紀錄的廢票率與當局的大規模拘捕行動，仍成為外界關注焦點。

