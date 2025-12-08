日美英澳加將在東京舉行電信五眼會議 聚焦AI及6G標準

日本、澳洲、加拿大、英國及美國即將在東京舉行閉門會議，針對人工智慧及下一代6G通訊標準進行合作，並希望藉此反制中國在全球電信領域的主導地位。此為示意圖。（路透）

日本、澳洲、加拿大、英國及美國即將在東京舉行閉門會議，針對人工智慧及下一代6G通訊標準進行合作，並希望藉此反制中國在全球電信領域的主導地位。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，這場由「全球電信聯盟」（Global Coalition on Telecommunications,GCOT）舉辦的會議，是所謂「電信五眼」（Telecom Five Eyes）首次於日本舉行面對面聚會。

本次會議焦點將放在AI與6G，同時也將討論資安、量子技術及「開放性無線接取網路」（Open RAN）等議題，Open RAN主張結合不同製造商設備，以打造低成本電信基礎設施。

與會者包括日本總務省、英國科學創新及技術部（Department for Science, Innovation and Technology）、澳洲基礎建設、運輸、區域發展、通訊、體育及藝術部（Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts）、加拿大創新、科學及經濟發展部（Innovation, Science and Economic Development Canada），以及美國國家電信暨資訊署（National Telecommunications and Information Administration）代表。

在中國力圖主導全球電信產業之際，這五國選擇攜手合作。目前華為在全球5G基地台市占率達34%，瑞典愛立信（Ericsson）為26%，芬蘭諾基亞（Nokia）則為18%；不過，華為的市占仍在持續成長。

華為採單一供應商策略，這與Open RAN理念相衝突。各民主國家希望共同推動Open RAN，藉此打造以經濟安全為重的安全通訊網路，同時強調在AI和6G等競爭激烈領域的合作。

除GCOT會議外，美國也將在明、後兩天在東京主辦Open RAN論壇，邀集超過20個國家及地區、約160名公私領域代表參與，包括芬蘭、德國、台灣、印度和巴西代表。

會議選在日本舉辦，被視為讓部分希望與美國保持距離的國家更容易參加。這是此論壇首次於日本舉辦，並將努力擴大合作範圍至GCOT五國之外。

GCOT於2023年成立，旨在共享電信政策資訊並推動在這個領域合作。該倡議希望藉由政府、產業及學界合作，促進各國創新。實體會議約每年舉辦一次，前兩屆分別於2024年2月及2025年3月在西班牙巴塞隆納登場。

今年1月，五國曾就AI與Open RAN發表聯合聲明，列舉AI應用於電信產業的六大原則：創新與競爭、透明度、可解釋性與人為監督、隱私、公平、安全與韌性，以及環境永續。

聲明同時提出Open RAN認證原則，呼籲開發者建立認證系統，以提升互通性。

