奈及利亞戰機跨國平亂 貝南政變火速落幕

貝南總統塔隆7日深夜現身貝南國家電視台（Benin TV）發表談話。（路透）

西非國家貝南（Benin）7日爆發的軍事政變，在鄰國強力介入下迅速宣告失敗。貝南總統塔隆（Patrice Talon）當天深夜宣布，局勢已「完全受控」。這場危機之所以能在短時間內化解，關鍵在於鄰國奈及利亞果斷派遣戰機與地面部隊越境支援，協助貝南政府軍擊退叛變士兵。

據《彭博》報導，奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）辦公室證實，應貝南政府請求，奈及利亞空軍出動戰機，協助將「政變策劃者」從貝南國家電視台及1處軍營中驅逐。此外，奈國地面部隊也已部署至貝南境內執行經批准的任務。

請繼續往下閱讀...

除了奈及利亞，西非經濟共同體（ECOWAS）也展現了罕見的強硬姿態，啟動待命部隊機制。來自迦納、象牙海岸與獅子山共和國的部隊已奉命前往貝南，支援當地安全部隊「維護憲政秩序」，這與該區域近年來面對多起政變時的無力感形成強烈對比。

據《法新社》報導，在忠誠部隊與外援的協助下，原本一度宣稱已被罷黜的總統塔隆，7日深夜現身國家電視台發表談話。他向國民保證：「我想向大家保證，局勢已完全在控制之中，請大家從今晚開始安心恢復日常活動。」

塔隆指出，目前的重點是進行最後的掃蕩行動，清除叛變士兵的殘餘抵抗力量，並搜尋任何可能被逃亡叛軍挾持的人員。總統發言人透露，目前至少已有14名政變參與者遭到逮捕，其中包括多名軍官。

這起政變由中校提格里（Pascal Tigri）領導，叛軍稍早曾占領電視台，宣稱因不滿北部安全局勢惡化、陣亡士兵家屬遭忽視以及晉升制度不公，決定解除塔隆職務。

然而，這場行動在缺乏廣泛軍方支持及外部強力干預下迅速瓦解。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與非洲聯盟皆對此表達強烈譴責，警告違憲奪權將進一步威脅區域穩定。

