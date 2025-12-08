為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    她花300塊買下二手小豬撲滿 竟在「肚子裡」挖出6萬多元！

    2025/12/08 22:16 即時新聞／綜合報導
    一名女子近日在網上分享自己獲得一筆意外之財，她用300多塊入手了一個小豬撲滿，沒有想到回家後竟然在撲滿肚中挖出6萬多元。（圖翻攝自Tiktok：miles8katrina）

    一名女子近日在網上分享自己獲得一筆意外之財，她用300多塊入手了一個小豬撲滿，沒有想到回家後竟然在撲滿肚中挖出6萬多元。（圖翻攝自Tiktok：miles8katrina）

    來自美國德州的一名女子近日在網上分享自己獲得一筆意外之財，她用10.99美元（約新台幣342元）入手了一個小豬撲滿，沒有想到回家後竟然在撲滿肚中挖出2028美元（約新台幣6.3萬元）！

    在Tiktok擁有超過10萬名粉絲的卡翠娜（Katrina），上週五（5日）分享一段開箱影片，可以看到她拿出一個看起來有些時間歲月的粉紅小豬撲滿，表示自己是在線上的二手商店「Goodwill」買下它，接著可以看到卡翠娜拉開撲滿肚上的塞子，從裡面拉出一串綁在一起的塑膠袋，還有幾綑用髮帶綁起來的鈔票，讓她又驚又喜，仔細一數發現有2028美元（約新台幣6.3萬），「天啊！我只花了10.99美元（約新台幣342元）買下這個撲滿啊！」

    該影片曝光後隨即引發熱議，不少人羨慕卡翠娜的好運。卡翠娜坦言，自己當下雖然非常開心，但後續又有點罪惡感，糾結要不要聯絡Goodwill，把這筆錢給他們處理，但網友紛紛表示「沒有人在找那個東西，也許有人整理了他祖母的房子後把它捐出去，現在它是你的了，就接受這份幸運吧」、「如果你對那些錢感到愧疚，那就捐些錢去幫助弱勢吧」、「不要拒絕這種好事，這是你命中該遇到的恩惠」、「你已經買下它了，代表裡面的所有東西都屬於你了」。

    @miles8katrina #thriftstorefinds #piggybank #thriftingfinds #goodwillfinds ♬ original sound - Miles8Katrina

    @miles8katrina Replying to @༄ Into the Esoteric Podcast ???? #piggybank #thriftstore #thriftstorefinds ♬ original sound - Miles8Katrina

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播