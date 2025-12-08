她花300塊買下二手小豬撲滿 竟在「肚子裡」挖出6萬多元！

一名女子近日在網上分享自己獲得一筆意外之財，她用300多塊入手了一個小豬撲滿，沒有想到回家後竟然在撲滿肚中挖出6萬多元。（圖翻攝自Tiktok：miles8katrina）

來自美國德州的一名女子近日在網上分享自己獲得一筆意外之財，她用10.99美元（約新台幣342元）入手了一個小豬撲滿，沒有想到回家後竟然在撲滿肚中挖出2028美元（約新台幣6.3萬元）！

在Tiktok擁有超過10萬名粉絲的卡翠娜（Katrina），上週五（5日）分享一段開箱影片，可以看到她拿出一個看起來有些時間歲月的粉紅小豬撲滿，表示自己是在線上的二手商店「Goodwill」買下它，接著可以看到卡翠娜拉開撲滿肚上的塞子，從裡面拉出一串綁在一起的塑膠袋，還有幾綑用髮帶綁起來的鈔票，讓她又驚又喜，仔細一數發現有2028美元（約新台幣6.3萬），「天啊！我只花了10.99美元（約新台幣342元）買下這個撲滿啊！」

請繼續往下閱讀...

該影片曝光後隨即引發熱議，不少人羨慕卡翠娜的好運。卡翠娜坦言，自己當下雖然非常開心，但後續又有點罪惡感，糾結要不要聯絡Goodwill，把這筆錢給他們處理，但網友紛紛表示「沒有人在找那個東西，也許有人整理了他祖母的房子後把它捐出去，現在它是你的了，就接受這份幸運吧」、「如果你對那些錢感到愧疚，那就捐些錢去幫助弱勢吧」、「不要拒絕這種好事，這是你命中該遇到的恩惠」、「你已經買下它了，代表裡面的所有東西都屬於你了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法