該醒了！認清中共流氓行為 前日本駐中大使：快拿出對中有效戰略

中日關係急遽惡化，前日本駐中大使垂秀夫今天（8日）在保守派大報《產經新聞》投書，直言過往只要不順中國的意，北京就會用各種手段來威脅，日本也差不多認清這個鄰居的流氓行為，高市早苗內閣應該進一步拿出對付中國的戰略！

日本首相高市早苗上月初在國會提到「台灣有事」的發言惹惱中共，北京祭出一系列報復措施，垂秀夫今天投書《產經》指出，「過去每當中國碰上對自己不利或難以接受的情勢時，就會用施壓的方式強迫對方屈服，達成自己的目的。而日本在這種情況下多半都選擇讓步，配合中國的要求，尤其日本民主黨執政（2009至2012）時的表現特別明顯」。垂秀夫舉了幾個過往中國施壓日本的例子表示，這次中方一連串動作，又讓人產生既視感。

接著垂秀夫提到上月底中國國家主席習近平特別與美國總統川普通話，說「台灣回歸中國，是戰後國際秩序的重要一環，美國和中國應該共同維護」，垂秀夫認為，習近平在美中領袖通話中這麼直接的提到台灣議題，實屬罕見，能看出這次對日本施壓的行動，可能就是習近平親自主導。

他繼續說道：「回想一下，2023年8月，日本東京電力公司開始將福島第一核電廠的處理水排放到海裡，當時只有中國不斷提出缺乏科學根據的指控，還針對日本的水產品祭出進口禁令。排放隔天，日本駐北京大使館就接到超過四萬通騷擾電話，整個中國社會上下紛紛揣摩習近平的態度，官民全部一起來批評攻擊日本。」

垂秀夫直言，「只要日本不順中國的意，中國就動輒用停止文化交流或經濟施壓來威脅對方。我們差不多該清醒了，必須冷靜認清這個鄰國的行為模式，好好思考從中長期來看，日本應該要如何跟中國互動，並訂出明確且有效的戰略方向。就像歐盟目前的做法，必須控制對於經常拿經濟手段施壓的國家的依賴程度，而那些已經前往中國設點投資的企業，也應該逐步推動管理階層在地化，儘可能減少長期派駐中國的日本人數量。」

最後他說：「首相的發言完全沒有必要收回，但正因如此，日本未來一定會碰上讓人感到痛的時刻。在國家戰略真正站穩腳步之前，民眾也必須多一點耐心和堅持。千萬不要跟著對方的節奏走，進而陷入情緒化的口水戰，而是要保持冷靜，踏踏實實一步步累積起屬於日本自己的國家戰略。」

