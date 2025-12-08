趙震雄因未成年犯罪引退 揭發記者被律師舉報違反少年法

南韓演員趙震雄被爆出未成年時期犯下強盜、強姦等案件，宣布退出演藝圈。（資料照）

南韓演員趙震雄，在知名韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》殺青、即將於明年播出時，被爆出未成年時期犯下強盜、強姦等案件，旋即宣布退出演藝圈。不過，揭發此事的記者被律師舉報違反《少年法》規定。

據《韓聯社》報導，律師金敬浩指出，《少年法》第70條裡禁止政府機關洩露未成年案件，但從網路上流傳的內容來看，最初揭發趙震雄犯案行為的《Dispatch》2名記者，應是從法院內部取得資料，因此他透過「國民申聞鼓」系統舉報記者。

在趙震雄事件發生後，金敬浩曾強調《少年法》之所以禁止外界查閱案件，是因為這可能會讓人社會性死亡。金敬浩說，《少年法》當然不是掩蓋犯罪的盾牌，但可以幫助走上歪路的青少年回到社會、避免被污名化。

金敬浩認為，深入挖掘30年前高中生犯下的錯誤，並非民眾真正所需要的知情權，如果為了點閱率就能破壞法律所禁止的事項，那麼矯正體系就會崩潰，導致犯錯1次就會被終身究責。

在《韓聯社》這則新聞下方湧入不少南韓網友留言，從中可以看到正反意見兩極，有人支持金敬浩的看法，直指記者確實不應該違反法律；也有人痛批趙震雄既然選擇成為公眾人物，那麼公眾就應該有知情權，而且先前已有一些明星因為校園霸凌案退出演藝圈，那些人犯案時也是未成年，並為此付出代價。

