2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

日本壽喜燒名店「三嶋亭」擁有超過150年歷史。（擷取自三嶋亭官網）

日本近來傳出不少中國人假冒台灣人的事件，日前有台灣旅客在京都壽喜燒名店遇上兩名中國女子影響顧客用餐，卻假冒台灣人當場被店員識破，隨即引發社群熱議。

一名網友11月30日在Threads發文表示，當天造訪位於京都的壽喜燒名店三嶋亭，這家餐廳對用餐禮儀要求嚴謹，例如不允許濃烈香水、禁止講電話，鋪有榻榻米的用餐區也規定必須穿襪子，「基本上遵守規矩，對大家的用餐體驗都好」。

原Po指出，用餐期間遇到兩名口音明顯是中國的女子，不僅沒穿襪子，拍照時還打了幾次閃光燈，明顯干擾其他客人。之後店員上前詢問兩人來自哪裡，對方回答「台灣」，但店員旋即回應「妳們不像是台灣旅客」，直接戳破謊言。

原Po不禁直言，「明明就中國口音，在那給我裝成台灣人。不敢說台灣素質是多高啦，但不敢承認自己的國家是怎樣？」

貼文曝光後引發熱烈迴響，網友紛紛留言表示，「所以這兩個女孩子在日本真正落實了台灣是獨立國家」、「只好幫那兩位口國女子通報台獨了」、「可以證明一件事，在國外承認自己是中國人是很丟臉的事情，這種不要臉的程度會影響到台灣人在國際上的形象，而且我覺得是故意的」、「重點是，日本人竟然分辨的出來，時代進步了」、「我絕對會插嘴去說她們不是台灣人」、「整天迫人承認是中國人 結果自己在冒認是香港人、台灣人」。

也有網友分享自身經驗，表示曾多次到同一家餐廳消費，發現店家能在短暫對話中立刻分辨台灣與中國旅客，座位安排也不同，中國客人會被分到某區，台灣、日本、香港旅客則被安排在另一區，直呼「只能說真不虧是京都」。

