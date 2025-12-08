為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    珍珠港事變84週年紀念 首度沒有倖存美軍出席

    2025/12/08 15:13 編譯孫宇青／綜合報導
    夏威夷7日舉行珍珠港事變84週年紀念，但當年倖存的美軍多已逝去或年邁，首度沒有倖存者美軍出席。（美聯社）

    在1941年引爆太平洋戰爭的珍珠港事變7日屆滿84週年，美國海軍在夏威夷珍珠港舉行紀念儀式，但當年身歷其境的倖存美軍如今僅剩12人在世，且都已是百歲人瑞，因健康因素無法親赴現場參加，是相關紀念活動首次沒有倖存美軍出席。

    《美聯社》報導，日軍當年突襲珍珠港美軍基地，造成2300多名美軍士兵喪生，並擊沉及重創美軍8艘戰艦、3艘巡洋艦、3艘驅逐艦，摧毀188架戰機，這也成為美國被捲入二次世界大戰的契機。隨著倖存者逝去或凋零，去年只剩2人參加，今年更是無人參加，是2020年活動因COVID-19疫情而未開放民眾參加以來首見。往後，人們只能透過其他途徑去了解這段歷史。

    今年的儀式於當地時間上午7點55分開始，這個時間正是1941年12月7日襲擊發生的時間，隨後舉行莊嚴肅穆的哀悼，全體人員默哀。

    戰機以「缺席隊形」飛越上空，其中一架戰機脫離編隊，象徵罹難者。倖存者通常會敬獻花圈悼念逝者，但近年來，這項工作已由現役軍人承擔。倖存者還會起立向現役水兵敬禮，而這些水兵也會在他們的軍艦經過亞利桑那號戰艦紀念館時敬禮。這座紀念館位於在襲擊中沉沒的戰艦殘骸之上。

    現年105歲的喬普（Ira Schab），是去年2名到場的倖存美軍之一，但他今年因病不得不取消從俄勒岡州飛往夏威夷的計畫。他的女兒金柏莉．海恩里希斯表示：「紀念活動初次沒有倖存者在場，我感到心如刀割。」

    戰機以「缺席隊形」飛越上空，其中一架F-22「猛禽」戰機脫離編隊，象徵罹難者。（美聯社）

