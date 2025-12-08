共同應對中俄 日義領袖擬1月中旬舉行峰會

上月22日，高市早苗（中）在G20峰會給予梅洛尼（左）熱情擁抱。右為法國總統馬克宏。（法新社）

日媒《今日日本》（Japan Today）8日報導，日本政府消息人士透露，日本首相高市早苗正安排於明年1月16日左右在東京與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行首次峰會。此舉旨在深化兩國安全合作，以應對來自中國和俄羅斯日益嚴峻的挑戰。

報導指出，兩位領袖均為具有鮮明保守派立場的女性，這次會晤也被視為加深兩人私人關係的機會。梅洛尼這次訪日將是她自2024年2月以來的首次。

請繼續往下閱讀...

上個月，高市早苗和梅洛尼在南非出席二十國集團（G20）領袖峰會期間，被拍到互相熱情擁抱。

日本和義大利都是七大工業國集團（G7）成員，力爭維護並發展自由開放的國際秩序，且兩國政府去年簽署日本自衛隊與義大利軍隊的「物品勞務相互提供協定」（ACSA）。

此外，日本、義大利和英國正聯手展開名為「全球空戰計畫」（GCAP）的新一代匿蹤戰機研發行動，結合日本的F-X戰機及英、義暴風（Tempest）戰機計畫，期盼在某些性能上超越美國的F-35戰機，預計2035年前正式服役，也不排除對外出售。這項合作案將強化日本對抗中國的實力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法