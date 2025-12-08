日媒：日本在中國資訊戰中處於守勢 必須設法扭轉輿論

日媒指出，習近平亟欲將高市早苗有關「台灣有事」的言論渲染成日本準備軍事干預台海，高市必須在國際場域全力反擊，避免被中國主導輿論。（法新社）

日本《讀賣新聞》旗下英文報紙《日本新聞》（The Japan News）8日指出，在日本首相高市早苗於國會談到「台灣緊急事態」可能構成對日本的「生存威脅」、日方可能行使集體自衛權後，中國在國際社會廣泛批評日本，聲稱日本暗示對台灣進行軍事干預。在輿論風暴中，日本一直處於守勢，政府必須採取緊急措施扭轉局面。

報導直言，日本在中國的戰略資訊戰中已經落後。

11月24日，中國國家主席習近平與美國總統川普通電話，強調兩國「共同捍衛二戰勝利」的重要性。習近平巧妙地將歷史融入高市早苗的談話中，顯然意在給人一種印象：戰敗國日本正試圖在台海以武力改變現狀。

鑑於德國和英國領袖計畫明年訪中，且明年將主辦七大工業國集團（G7）峰會的法國，正考慮邀請中國參加，習近平積極參與資訊戰的這種罕見局面很可能會持續下去。

中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體上針對高市早苗的談話發表不當言論後，外界興起驅逐薛劍的聲浪。但另一位日本外務省高階官員指出，如果政府因此驅逐薛劍，「他只會在中國被視為英雄，這反而有利於北京」，這體現日本政府謹慎行事的態度。

然而，這種被動策略可能會使日本在持續的資訊戰中處於劣勢，尤其令人擔憂的是日方對台政策的停滯不前。

自去年9月以來，日本政府已三度派遣海上自衛隊驅逐艦穿越台海，此舉旨在展現「航行自由」，並嚇阻日益擴大對台灣施壓的中國。

然而，一位自衛隊高階官員表示，此時（海上自衛隊艦艇）通過台海，會被中國用作宣傳工具，宣稱「日本已用實際行動表明武裝干預台海的意願」。除非日本政府設法停止中國的訊息戰，否則日本的處境依然艱難。

日本政府消息人士透露，在最近與高市的通話中，川普表示理解日本的立場，同時也對日中關係進一步惡化表達擔憂。川普準備在明年4月訪問中國，此次並未公開表示對日本的支持。

一位接近東京和華府的外交消息人士表示，「鑑於美中關係日益密切，川普或許認為，以典型的川普式戰略模糊策略，與日中對抗保持距離更為明智」。就目前而言，指望日本的盟友美國給予支持似乎並不現實。

東京大學國際關係理論教授佐橋亮表示：「日本應該避免與中國進行口水戰，但必須加大外交力度，以應對全球的關注。」他認為，日本應該解釋，高市的言論並非意在改變台海現狀，而是在美國參與度下降的背景下，為維護地區穩定而採取的積極和平主義立場。日本還應該透過峰會外交，宣揚此一立場。

