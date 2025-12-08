川普停火協議破功！ 泰軍空襲柬埔寨 空軍戰力「112比0」差距曝光

圖為泰國皇家空軍的F-16戰鬥機。（資料照）

泰國與柬埔寨邊境局勢急劇惡化。泰國軍方8日證實，已沿著爭議邊界對柬埔寨發動空襲，雙方互相指責對方破壞了由美國總統川普斡旋達成的停火協議。這場軍事升級源於上個月一名泰國士兵誤觸地雷重傷致殘，曼谷當局指控這是柬埔寨新埋設的地雷，隨即暫停了衝突降溫措施。

泰擁F-16與獅鷲 柬埔寨「零戰機」

據《路透》盤點兩國軍力，泰國選擇發動「空襲」具有壓倒性的戰術優勢。泰國皇家空軍是東南亞裝備最精良的部隊之一，擁有約4萬6000名人員及112架具備作戰能力的飛機，其中包括28架美製F-16戰機與11架瑞典製JAS 39 獅鷲（Gripen）戰機，以及數十架直升機。

請繼續往下閱讀...

相較之下，柬埔寨空軍僅有1500名人員，機隊規模極小，主要由10架運輸機與10架運輸直升機組成。最關鍵的是，柬埔寨「沒有任何戰鬥機」，僅擁有16架多用途直升機，包括6架蘇聯時期的Mi-17與10架中國製直-9（Z-9）。這意味著在空中戰場上，柬埔寨面對泰軍的空襲幾乎毫無還手之力。

國防預算差4倍 泰軍擁美製黑鷹

在地面部隊與預算方面，雙方也存在巨大鴻溝。泰國作為美國主要的非北約盟友（Major non-NATO ally），2024年國防預算高達57.3億美元（約新台幣1783億元），現役部隊超過36萬人。泰國陸軍擁有約400輛主力戰車、1200多輛裝甲運兵車及2600門火砲，並配備有數十架美製黑鷹直升機（Black Hawks）。

柬埔寨2024年的國防預算僅為13億美元（約新台幣405億元），現役軍人約12萬4300人。其武裝力量是在1993年由前共產黨軍隊與其他抵抗力量合併而成，陸軍約7萬5000人，配備200多輛戰車與480門火砲，裝備相對老舊。

泰海軍有航艦 規模遠勝柬國

海上戰力同樣懸殊。泰國海軍擁有近7萬名人員，艦隊包括一艘航空母艦、7艘巡防艦以及68艘巡邏與近岸作戰艦艇，另有海軍航空隊與2萬3000人的陸戰隊。反觀柬埔寨海軍僅約2800人（含1500名海軍步兵），主要裝備為13艘巡邏艇與1艘兩棲登陸艇，缺乏遠洋作戰能力。

泰國皇家空軍配備的瑞典製JAS 39「獅鷲」（Gripen）戰鬥機進行飛行表演。（路透檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法