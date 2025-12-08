倫敦希斯洛機場驚傳辣椒噴霧襲擊！ 警察飛奔、交通大亂21傷

倫敦希斯洛機場7日驚傳搶劫，多趟開往機場的快線被迫取消，周遭交通嚴重中斷。（歐新社）

全歐洲最繁忙的英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport），當地時間7日上午傳出一起疑似搶劫案，多名旅客被噴灑某種辣椒噴霧，致21人受傷，一度造成公共交通中斷。截至發稿，警方已逮捕一名男性嫌犯。

綜合英媒報導，事件發生在第3航廈，一名從美國飛抵的旅客湯姆回憶，當時以為自己正身處一場襲擊之中。「當時我在3航廈等電梯去停車場，周圍還有大約50個人，這時我看到幾個黑衣年輕人從人群中穿梭而過」，「他們一走，人們就開始咳嗽，然後我也開始咳嗽。我感覺喉嚨一陣灼痛。」湯姆走到自己的車旁，要開車出停車場時，看到十幾名全副武裝的警察到場。

另一名旅客弗雷澤則說，「我當時正從3航廈的坡道下來，紅燈亮了很久。我們大約1個小時20分鐘都沒動」，「然後我看到荷槍實彈的警察四處奔跑，檢查人們的車輛。他們來到我們車前，敲了敲車窗，讓我們搖下車窗，然後他們往車裡看了看。」他說，警方未透露事由，「可能不想引起人們恐慌」。

倫敦救護車服務部門表示，他們共救了21名傷者，其中5人被送往醫院；傷者包括1名3歲女童。警方表示，「目前已知1名女子被4名男子搶走了行李箱，這些男子還向她噴灑了疑似辣椒噴霧。」

倫敦希斯洛機場7日驚傳搶劫，多趟開往機場的快線被迫取消，大批旅客行程受影響。（歐新社）

