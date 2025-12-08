網美Pei Chung吃霸王餐「肉償」 積欠房租已被逐出紐約高檔公寓

多次在美國紐約吃霸王餐還想要肉償的網美Pei Chung，因積欠房租已被逐出公寓。（圖擷自「lu.pychung」IG）

自稱來自台灣的網美「Pei Chung」，多次在美國紐約大嗑霸王餐還想要肉償，11月下旬被法官裁定收押，保釋金設為4500美元（約新台幣14萬元）。另外，由於她積欠布魯克林高檔公寓的租金，因此法院勒令驅逐，法警已於上週完成驅逐程序。

綜合美媒報導，Pei Chung賃居於布魯克林威廉斯堡肯特大道（Kent Ave）的公寓，去年8月租約到期時，還有差不多8000美元（約新台幣25萬元）的房租沒有支付，但她仍然繼續住下去，目前所積欠的費用可能超過5萬美元（約新台幣155.8萬元）。

紐約市法警倫祖利（Robert Renzull）．上週前往Pei Chung租屋處執行驅逐，發現她人不在家，應是仍被關在雷克島（Rikers Island）監獄尚未交保。

不過，倫祖利仍然執行驅逐SOP，大約花了1個小時更換門鎖後宣布完成驅逐，至於Pei Chung的個人衣物，家具、被單都還留在屋內。按照紐約市的規定，房東必須保管這些物品30天才能做進一步處理。

