泰柬邊境激戰波及平民！柬國3人重傷、泰國3.5萬人撤離

泰國軍方8日公布影像顯示，1名受傷的泰軍士兵從接壤柬埔寨的邊境地區撤離。兩國邊境部隊爆發嚴重衝突，泰國已發動空襲報復。（法新社）

泰國與柬埔寨邊境新一波軍事衝突持續升溫，戰火已開始波及無辜百姓。柬埔寨官員證實，邊境奧多棉吉省（Oddar Meanchey）已有3名平民在雙方交火中身受重傷。與此同時，泰國當局為避免平民傷亡，已緊急撤離邊境地區超過3.5萬名居民，場面混亂。

據《路透》報導，柬埔寨奧多棉吉省副省長梅斯菲克戴（Met Measpheakdey）8日在臉書發文證實，該省有3名平民在泰柬部隊的戰鬥中受重傷。這是自雙方爆發新一輪衝突以來，首度有官方確認平民直接因戰火受傷的消息。

在此之前，泰國方面已通報1名平民在撤離過程中因本身疾病身亡。隨著雙方動用重型火砲甚至發動空襲，邊境居民的安全岌岌可危。

泰國3.5萬人湧入避難所 馬來西亞籲克制

關於難民潮的規模，《美聯社》引述泰國國防部最新數據指出，截至8日，已有超過3萬5000名泰國居民被迫離開家園，前往政府設立的避難所暫避戰火。當局估計，實際撤離人數可能更高，因為還有許多人選擇前往外地親戚家避難。柬埔寨資訊部長帕克特拉（Neth Pheaktra）也表示，柬方已疏散了邊境數個村莊的居民。

面對局勢惡化，區域鄰國開始介入。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在社群媒體發布聲明，呼籲泰柬雙方保持克制，強調東南亞地區「無法承受讓長期的爭端滑入對抗的循環」。安華表示，馬來西亞隨時準備支援化解衝突的努力。

這場衝突始於7日的零星交火，隨後在8日升級。泰國軍方發言人溫泰（Winthai Suvaree）少將指控柬埔寨部隊率先在多個區域向泰國領土開火，造成泰軍1死4傷，泰方隨即出動戰機空襲柬軍目標以「壓制火力」。柬埔寨國防部發言人馬利（Maly Socheata）則堅稱是泰軍先發動攻擊，並呼籲泰國立即停止威脅區域和平的敵對行為。

