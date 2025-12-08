遼寧號沖繩外海「狂練100架次」！中日爆外交激戰 川普罕見沉默

日本防衛省指出，中國航艦「遼寧號」打擊群週末在沖繩外海進行高強度演訓，艦載機起降約100架次。圖為遼寧號先前穿越宮古海峽進入太平洋的資料照。（路透）

中日緊張局勢隨遼寧號動向急遽升溫。日本防衛省週一（8日）公布最新監測數據指出，中國海軍「遼寧號」航空母艦打擊群週末在沖繩附近海域進行了高強度的空中作業，艦載機起降多達約100架次。在雙方爆發激烈外交口角之際，外媒注意到，美國總統川普為了明年的貿易談判，對此盟邦遭挑釁事件罕見保持沈默。

據《路透》報導，日本自衛隊掌握到，遼寧號打擊群週末通過沖繩群島向東駛入太平洋，期間進行了密集的飛行演訓。數據顯示，僅在週末期間，艦載戰機與直升機的起降次數就高達約100次。這一規模顯示共軍正積極演練在第一島鏈外的空中作戰能力，對日本防空構成巨大壓力。

請繼續往下閱讀...

針對日方指控中國戰機危險駕駛，中國駐日大使館發布聲明強烈否認，反指是日本飛機在遼寧號演訓時「危險接近」，嚴重危及飛行安全。中方嚴正要求日本「停止抹黑造謠」，並約束一線部隊行為。

在這場外交激戰中，美方態度出現微妙分歧。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）已公開發聲支持日本，譴責中方行為。

然而，《路透》特別點出，即將於明年前往北京進行貿易談判的美國總統川普，至今仍對此軍事對峙保持沈默。這起事件被視為北京針對日本首相高市早苗近期「武力挺台」言論的報復，而川普為了經貿利益選擇不表態，與美日同盟過去在安全議題上緊密同步的態度形成強烈對比。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法