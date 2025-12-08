澳洲16歲社群禁令上路！ 雪梨名校只准小學生用「掀蓋長輩機」

澳洲是率先嘗試淨化社群媒體的國家之一，為防止網路霸凌、傳播非法內容等行為，禁止16歲以下使用社群媒體。（法新社資料照）

澳洲是率先嘗試淨化社群媒體的國家之一，為配合政府禁止16歲以下使用社群媒體新政策，雪梨1所私立名校宣布，明年（2026年）起禁止小學生使用智慧型手機，並建議家長改替學生購買Nokia等掀蓋功能型手機。

《紐約郵報》報導，位於雪梨東區貝爾維尤山（Bellevue Hill）的克蘭布魯克學校（ Cranbrook School ）已禁止學生在上課時段使用手機，但小學3年級到6年級學生仍可在上放學途中攜帶手機，以便通勤聯絡。不過，新規明年生效後，校方只允許學生攜帶2款售價不到100澳元（約新台幣2100元）的「功能型手機」，包括Nokia 2660 Flip 4G或Opel Mobile Flip Phone。

小學部校長馬奎特（Marquet）認為，這項調整有助學生「專注學習、與同伴保持真正的交流」，並減少在往返途中的使用風險。

克蘭布魯克學校並非唯一嚴格管控手機的學校，雪梨多所私立學校已限制特定年級學生使用智慧型手機；而西雪梨地區約80所天主教學校更將從2026學年起全面禁止學生攜帶手機。新南威爾斯州所有公立學校也已全面禁止手機。

澳洲12月10日起獨步全球禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體，以保護兒童免受來自社群媒體的傷害，禁令範圍涵蓋Instagram、Facebook、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X、YouTube等，未遵守禁令的公司將面臨最高4950萬澳元（約新台幣10億元）罰款。

