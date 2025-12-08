為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    澳洲16歲社群禁令上路！ 雪梨名校只准小學生用「掀蓋長輩機」

    2025/12/08 13:12 即時新聞／綜合報導
    澳洲是率先嘗試淨化社群媒體的國家之一，為防止網路霸凌、傳播非法內容等行為，禁止16歲以下使用社群媒體。（法新社資料照）

    澳洲是率先嘗試淨化社群媒體的國家之一，為防止網路霸凌、傳播非法內容等行為，禁止16歲以下使用社群媒體。（法新社資料照）

    澳洲是率先嘗試淨化社群媒體的國家之一，為配合政府禁止16歲以下使用社群媒體新政策，雪梨1所私立名校宣布，明年（2026年）起禁止小學生使用智慧型手機，並建議家長改替學生購買Nokia等掀蓋功能型手機。

    《紐約郵報》報導，位於雪梨東區貝爾維尤山（Bellevue Hill）的克蘭布魯克學校（ Cranbrook School ）已禁止學生在上課時段使用手機，但小學3年級到6年級學生仍可在上放學途中攜帶手機，以便通勤聯絡。不過，新規明年生效後，校方只允許學生攜帶2款售價不到100澳元（約新台幣2100元）的「功能型手機」，包括Nokia 2660 Flip 4G或Opel Mobile Flip Phone。

    小學部校長馬奎特（Marquet）認為，這項調整有助學生「專注學習、與同伴保持真正的交流」，並減少在往返途中的使用風險。

    克蘭布魯克學校並非唯一嚴格管控手機的學校，雪梨多所私立學校已限制特定年級學生使用智慧型手機；而西雪梨地區約80所天主教學校更將從2026學年起全面禁止學生攜帶手機。新南威爾斯州所有公立學校也已全面禁止手機。

    澳洲12月10日起獨步全球禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體，以保護兒童免受來自社群媒體的傷害，禁令範圍涵蓋Instagram、Facebook、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X、YouTube等，未遵守禁令的公司將面臨最高4950萬澳元（約新台幣10億元）罰款。

    Nokia 2660 Flip手機。（圖擷取自TikTok帳號the_productreviewer）

    Nokia 2660 Flip手機。（圖擷取自TikTok帳號the_productreviewer）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播