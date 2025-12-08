中國專家稱日本對競爭感到絕望 自家網友狠酸：別騙自己了

中國全球化智庫（CCG）副主任高志凱表示，日本在和中國的競爭中已感到絕望，被自家網友狠嗆別自己騙自己了。（圖擷自全球化智庫網站）

日本首相高市早苗對「台灣有事」表態，引起中國的強烈反彈，蘇州大學講座教授、全球化智庫（CCG）副主任高志凱接受《北京日報》訪問時，宣稱日本在和中國的競爭中已感到絕望，因此可能是刻意挑起衝突，孰料卻被自家網友狠嗆別自己騙自己了。

《北京日報》微博文章顯示，高志凱指稱1990年代日本經濟規模是中國的4倍，但如今情況反轉，中國經濟規模已是日本的4倍多，假如按照購買力平價（PPP）計算，中方經濟規模應該達到日本的6倍。

高志凱認為，中國的「綜合實力」在各方面都遠遠強於日本，因此日本在競爭中感到絕望，想要遏制中國的發展直接硬拼是行不通的。因此，高志凱猜測高市早苗是想挑起跟中國的對抗，把美國牽扯進來引發衝突，若因此造成第三次世界大戰，那麼高市早苗將成為史上最嚴重的戰爭罪犯。

高志凱的說法雖然引發部分小粉紅（中國極端愛國主義者）一起叫囂，但也有中國人痛罵媒體「怎麼天天採訪他」，並批評高志凱「也就騙騙自己」、「這人講話誇張了吧」。

