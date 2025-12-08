報復士兵陣亡！泰軍發動空襲炸柬埔寨 邊境爆激戰

柬埔寨與泰國邊境8日爆發嚴重武裝衝突，泰軍證實發動空襲報復。圖為柬埔寨軍隊11月初在柏威夏省（Preah Vihear）集結多管火箭發射車的畫面。（法新社檔案照）

東南亞戰火重燃！泰國與柬埔寨邊境8日爆發致命衝突，造成泰軍士兵陣亡。泰國軍方隨後證實，已發動空襲對柬埔寨進行報復。這波自地面交火升級為空中打擊的激烈對抗，不僅讓邊境局勢急遽惡化，更宣告美國總統川普兩個月前才促成的和平協議，正面臨崩潰瓦解的邊緣。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，泰柬部隊8日清晨在爭議邊境爆發激戰。泰國陸軍發言人溫泰（Winthai Suvaree）少將證實，針對柬埔寨軍事陣地的空襲行動，是為了報復稍早造成泰軍傷亡的攻擊。溫泰指出：「目標位於崇安馬山口（Chong An Ma Pass）地區的柬埔寨武器支援陣地，因為這些目標使用火砲與迫擊砲攻擊泰方的阿努蓬基地（Anupong Base）。」

這場衝突讓川普政府的外交政績蒙上陰影。泰柬兩國領袖10月底才在川普見證下於吉隆坡簽署擴大停火宣言，當時被美方吹捧為重大外交勝利。然而，協議簽署不到兩個月，邊境就從零星衝突升級為空襲行動，顯示和平機制已名存實亡。

泰軍1死4傷 柬埔寨否認先開火

關於死傷人數與衝突起因，據《法新社》報導，泰國軍方聲明指出，柬埔寨部隊於8日凌晨率先在烏汶府（Ubon Ratchathani）向泰軍開火，造成1名泰國士兵陣亡、4人受傷。

然而，柬埔寨方面強烈否認。國防部發言人馬利（Maly Socheata）指控，是泰國部隊在8日清晨對柬埔寨邊境的柏威夏省（Preah Vihear）與奧多棉吉省（Oddar Meanchey）發動攻擊。她甚至聲稱「柬埔寨並未還擊」，但此說法與現場激烈的交火狀況明顯矛盾。

雙方對於開戰時間點也各執一詞。泰軍指控柬埔寨於凌晨3點率先發動攻擊；柬埔寨則反控泰軍於清晨5點04分發起襲擊，並稱這是泰軍連日挑釁後的結果。

據CNN報導，隨著戰事擴大，泰國邊境城鎮已有約70%的平民緊急撤離，過程中傳出一名平民因原有疾病不幸身亡。事實上，在協議簽署不到兩週內，雙方關係就因一起地雷爆炸案而出現裂痕，如今局勢更進一步升級為空中打擊，和平前景黯淡。

