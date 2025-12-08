注意！中國製INIU行動電源已釀11起火災 美召回21萬台

中國製造的INIU行動電源，引發了11起火災，美國宣布召回21萬台。（圖擷自CPSC官網）

在中國深圳製造的INIU行動電源（型號BI-B41），存在鋰電池可能過熱並自燃的風險，目前已有11起火災通報，美國消費品安全委員會（CPSC）宣布召回21萬台。

據《CBS》報導，此次召回的商品名稱為「INIU BI-B41 Power Banks」，產品序號則是000G21、000H21、000I21、000L21，一共發生15起行動電源過熱事件，其中11起引發火勢，造成3人燒燙傷、財產損失逾38萬美元（約新台幣1183萬元）。

請繼續往下閱讀...

CPSC指出，該商品於2021年8月至2022年4月在電商亞馬遜販售，價格為18美元（約新台幣560元）。CPSC呼籲，民眾應立即停用手上的召回產品，但不可隨意丟棄在垃圾桶，廢電池回收桶。

CPSC表示，民眾應聯繫自身所在城市的家庭危險廢棄物收集中心或其他市府單位，以便確認當地如何處理鋰電池產品，並前往INIU官網登記獲得全額退款。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法