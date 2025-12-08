川普指控澤倫斯基沒讀和平方案 公開怒批「有點失望」

美國總統川普（右）去年2月在白宮橢圓形辦公室，與烏克蘭總統澤倫斯基會面時爆發激烈口角。（法新社檔案照）

旨在終結俄烏戰爭的談判陷入膠著，美國總統川普8日罕見在公開場合對烏克蘭總統澤倫斯基表達強烈不滿。川普直言，他對澤倫斯基感到「有點失望」，指控對方甚至還沒閱讀美方提出的和平協議草案，並聲稱雖然烏克蘭的幕僚團隊支持該方案，但澤倫斯基「還沒準備好」達成協議。

據《法新社》報導，川普是在出席甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮的紅毯上，向記者發表上述言論。在美烏官員於佛羅里達州結束為期3天的談判後，川普表示：「我們一直在與普廷總統對話，也與烏克蘭領導層對話……我必須說，我對澤倫斯基總統截至幾小時前還沒閱讀該提案感到有點失望。」

《美聯社》則進一步披露了川普試圖區隔澤倫斯基與其團隊的言論。川普聲稱：「他（澤倫斯基）的人馬很喜歡這份提案，但他還沒讀。我相信俄羅斯對此沒問題（fine with it），但我不確定澤倫斯基是否沒問題。他的人很喜歡，但他還沒準備好。」

然而，報導分析指出，川普關於「俄羅斯沒問題」的說法有待商榷。俄羅斯總統普廷上週才表示美方提案的部分內容「不可行」，儘管該草案被普遍認為已大幅向莫斯科的訴求傾斜。

美特使：談判剩「最後10公尺」 卡在領土

關於談判進度，《美聯社》引述即將於明年1月卸任的川普烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）說法，他在雷根國防論壇上透露，結束戰爭的努力已進入「最後10公尺」。凱洛格指出，協議成敗取決於兩大懸而未決的議題：一是領土問題，主要是俄軍控制的頓巴斯（Donbas）地區；二是目前處於停機狀態、被俄軍佔領的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

相較於對澤倫斯基的嚴厲批評，川普政府與克里姆林宮的互動顯得較為熱絡。《美聯社》引述俄國塔斯社報導，針對白宮5日發布的新版國家安全戰略刪除將俄羅斯列為「直接威脅」的措辭，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）7日表示歡迎，稱該文件符合莫斯科的願景。

儘管外交斡旋持續，戰火仍未停歇。俄軍7日對烏克蘭發動新一波飛彈與無人機攻擊，造成至少4人死亡。面對美方施壓，澤倫斯基預計8日將前往倫敦，與英國、法國及德國領袖會面，尋求歐洲盟友的持續支持。

