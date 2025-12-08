為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國稱日戰機接近訓練空域滋擾 日官房長官駁斥：指控毫無根據

    2025/12/08 09:58 即時新聞／綜合報導
    中方聲稱日機在中方訓練期間「多次抵近訓練海空域」。日本內閣官房長官木原稔8日在臨時內閣會議後記者會表示，中方的指控毫無根據。（路透）

    日本防衛省指控中國戰機6日在日本近海，兩度對日本方戰機進行極具挑釁意味的「雷達照射」，已向中方提出強烈抗議，中方則聲稱是日機在中方訓練期間「多次抵近訓練海空域」。日本內閣官房長官木原稔8日在臨時內閣會議後記者會表示，中方的指控毫無根據。

    綜合外媒報導，防衛省罕見在7日凌晨召開記者會，強調日方F-15戰機6日在日本近海遭到中國殲-15戰機「雷達照射」，所幸自衛隊戰機和飛行員均未受到損害。面對日方指控，中國海軍發言人王學猛辯稱，遼寧號編隊當時在宮古海峽以東海域「正常組織」艦載戰機飛行訓練，且事先公布訓練海空域，但日機在中方訓練期間，多次接近共軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方訓練及危及飛行安全，「日方有關炒作與事實完全不符」。

    針對中方說法，內閣官房長官木原稔8日在臨時內閣會議後記者會表示，自衛隊是在保持安全距離的前提下執行任務，中國方面的指控毫無根據。木原稔強調，日方已向中國提出強烈抗議，並要求防止再度發生此類情況，未來也將以冷靜且堅定的態度應對，持續關注中國軍方在日本周邊海域的一切動向。

