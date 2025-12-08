為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓KT電信盜刷案 中國主嫌面臨國際刑警紅色通緝令

    2025/12/08 09:40 即時新聞／綜合報導
    南韓KT電信小額支付盜刷案，韓警針對中國主嫌向國際刑警組織申請紅色通緝令。（法新社）

    南韓KT電信小額支付盜刷案，韓警針對中國主嫌向國際刑警組織申請紅色通緝令。（法新社）

    南韓KT電信8至9月發生小額支付盜刷案，共有220名用戶受害、損失1.4億韓元（約新台幣298萬元），韓警除了逮捕1名48歲中國嫌犯，還針對另1名中國主嫌向國際刑警組織申請紅色通緝令。

    《韓聯社》報導，在南韓境內被捕的中國人供稱，目前人在中國的主嫌提供500萬韓元（約新台幣10.6萬元）報酬，指示他開著載有非法基地台設備的車輛在公寓大樓外行駛，入侵當地KT用戶的手機，並以小額支付方式購買禮品卡、交通卡。

    警方確認中國主嫌身分後，已向國際刑警申請紅色通緝，並希望中國公安部和韓國合作，將其逮捕引渡至南韓，但這種可能性相當低。另外，中國主嫌也有可能是隸屬於系統性犯罪組織，不排除存在其他共犯。

    KT電信盜刷案目前共有13人被捕，其中5人遭到拘留，除了南韓人之外還包括48歲的中國嫌犯，依照犯案形式共有4人涉嫌操作非法基地台、3人使用小額支付等方式洗錢、5人提供一次性手機、1人與涉案帳戶有關。

