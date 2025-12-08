為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    秘書長曝「可能再遷都」！南韓總統辦公室擬耶誕遷回青瓦台

    2025/12/08 09:22 即時新聞／綜合報導
    南韓總統辦公室將結束「龍山時代」、遷回青瓦台，預計主要設施將在耶誕節前後完成搬遷。（歐新社資料照）

    本月7日，南韓總統辦公室秘書長姜勳植在政府成立半年成果彙報會中表示，總統辦公室將結束「龍山時代」、遷回青瓦台，預計主要設施將在耶誕節前後完成搬遷。

    韓聯社報導，姜勳植說，目前青瓦台的環境翻修及電機通訊工程已全部完成，供媒體記者使用的新聞發布室也將於本月20日至23日期間遷回青瓦台春秋館。

    姜勳植表示，總統辦公室遷回青瓦台後，總統辦公室預計將舉行線上記者會，藉此增加新聞發布的管道。

    被問及總統辦公室日後是否可能再搬遷至世宗特別自治市，姜勳植回答說，李在明總統曾提及「有可能在世宗市卸任」，其對國土平衡發展的信念始終如一，「有關行政首都搬遷問題，將經過充分討論後再向國民彙報」。

    南韓前總統尹錫悅任內將總統辦公室自青瓦台遷至首爾龍山，並開放以往戒備森嚴的青瓦台供民眾參觀。李在明上任後，力主將總統辦公室搬回青瓦台，今年8月起就暫停開放青瓦台，展開修繕工作。

