    國際

    俄烏和平談判緩慢 澤倫斯基：與美對談有效但不易

    2025/12/08 09:10 中央社
    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，但並不輕鬆。在未來幾天，他打算與歐洲領袖磋商。

    澤倫斯基昨天與美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）通話；他預計明天在倫敦會晤法國、英國及德國領袖，後續在布魯塞爾（Brusse1ls）進一步協商。

    澤倫斯基在每晚例行錄影談話中表示：「美方代表清楚瞭解烏克蘭的基本立場...談話具建設性，但並非易事。」

    路透社報導，對於俄烏和平談判，美方持續斡旋，並不時有高層接觸，但進展依然緩慢；有關基輔的安全保障，以及俄羅斯占領區地位等爭議懸而未決。

    莫斯科方面說願意談，但指責基輔與西方阻撓和平進程；烏克蘭及其盟友則反控俄羅斯蓄意拖延，並藉外交手段鞏固既得利益。

    川普表示，如何結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，仍是他任內最棘手的外交難題。俄烏戰爭已邁入第4年，是二次大戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。

    歐洲領袖支持烏克蘭採取循序漸進的外交方式解決，加上長期安全保障與持續軍援的承諾。然而川普則聚焦快速達成協議與分擔責任。

    外交官警告，所有談判仍脆弱不穩，易受美國政局變化的影響。（編譯：紀錦玲）1141208

    圖
    圖
