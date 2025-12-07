為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美稱俄烏和平協議快達成 俄卻要求部分提案徹底修改

    2025/12/07 21:46 中央社
    克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（左）指出，美方必須對其烏克蘭文件進行徹底修改。（美聯社）

    克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（左）指出，美方必須對其烏克蘭文件進行徹底修改。（美聯社）

    美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格昨天表示，已「非常接近」達成終止烏克蘭戰爭的協議，目前取決兩大未決問題。但俄媒今天報導，克宮官員指出，美方部分提案需要徹底修改。

    路透社報導，凱洛格（Keith Kellogg）昨天告訴雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum），解決俄烏衝突只剩「最後10公尺」，而最後階段總是最艱難。

    凱洛格指出，目前有涉及領土的兩大未決問題，主要是烏克蘭頓巴斯（Donbas）地區及札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的未來。

    他提及：「如果我們解決了這兩項問題，我認為其他事情也會相當順利。我們幾乎快達成了。我們真的非常接近（達成協議）。」

    但俄羅斯媒體今天報導，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）指出，美方必須對其烏克蘭文件進行徹底修改。

    據報導，鄂夏柯夫未闡明俄方希望華府進行哪些修改。

