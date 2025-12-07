加州州長AI圖回應「沒有男子氣概」 結果反遭群嘲！

紐森的新聞辦公室在X平台上發布AI合成的照片回應惡評，沒想到卻引來更多網友留言嘲諷。圖為紐森本人。（路透）

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）因在DealBook高峰會上奇怪的翹腳坐姿而被網友嘲諷「太女性化」、「沒有男子氣概」，對此，紐森的新聞辦公室在X平台上發布一張AI合成的照片回應惡評，沒想到卻引來更多網友的揶揄。

綜合外媒報導，紐森於前幾日參加《紐約時報》DealBook峰會，在談論國民兵政策時，突然做出一個疑似會壓迫到男性性器官的扭曲坐姿。該畫面在網路上爆紅後，隨即引來網友對其的嘲諷，而紐森的新聞辦公室官方帳號也在6日於X平台上發文回應。

只見貼文中，他原本翹腳的姿勢，被AI後製成了「雙手合十並且將雙腳舉起」的瑜伽動作，並配文「民主需要靈活性/變通性」（Democracy requires flexibility），紐森本人也跟著轉發並評論，「WOW！」。其本意可能是想用幽默的方式化解網友的嘲諷，沒想到卻弄巧成拙，引來更多網友留言調侃。

許多網友將紐森的AI圖再次後製，將他的「瑜伽照」剪貼並製作成「被5個黑人包圍」與「將拜登（Joe Biden）的臉貼近紐森的下體」等帶有性暗示的梗圖，也有人將原圖的下體部位局部放大，並表示「你沒辦法反駁這些（太女性化）的指控」。

甚至有部分網友出言諷刺，「自嘲式幽默對紐森沒用，因為他太自戀了。」、「雖然可能跟你們（紐森團隊）原本以為的不太一樣，但這張圖對我的殺傷力確實很大。」、「你應該炒了那個給你出這個餿主意的人……」、「你不是川普支持者嗎？竟然發這種會毀了他競選生涯的東西。」

Internet goes nuts over Gavin Newsom’s odd ‘testicle-crushing’ sitting pose https://t.co/WY2tU8x1kE pic.twitter.com/NOMtDRn6Q1 — New York Post （@nypost） December 4, 2025

網友將紐森的AI圖再次後製，製作成「被5個黑人包圍」帶有性暗示的梗圖。擷取自X@Governor Newsom Press Office貼文

網友將紐森的AI再次後製，製作成「將拜登的臉貼近紐森的下體」帶有性暗示的梗圖。圖左為拜登，右為紐森。擷取自X@Governor Newsom Press Office貼文

