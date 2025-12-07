為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    河南三門峽公路隧道工程崩塌 5人死亡

    2025/12/07 21:32 中央社
    中國河南三門峽「崤函大道」工程，在施工時發生工地邊坡崩塌，導致5名施工人員罹難。（圖擷自Google地圖）

    中國河南三門峽「崤函大道」工程，在施工時發生工地邊坡崩塌，導致5名施工人員罹難。（圖擷自Google地圖）

    新華社報導，由通號（鄭州）電氣化局集團有限公司承建的河南三門峽「崤函大道」下穿立交（下方穿越立體交叉）頂進工程，6日晚間10時35分在施工時發生工地邊坡崩塌，導致5名施工人員罹難。

    報導表示，目前該公司已啟動突發事件應急預案，與當地政府共同開展救援工作，事故詳細原因正在調查中。

    崤函大道是東西貫穿河南省三門峽市境內的公路主幹道，全長11.96公里，西接陝州區陝州大道東端，東接三門峽市區內的崤山東路，沿途並從下方穿越隴海鐵路，且自上方跨越連霍高速公路大橋。

    根據公開資料，通號（鄭州）電氣化局有限公司前身為2001年10月成立的鄭州中原鐵道工程有限責任公司。2015年5月，中國鐵路通信信號股份有限公司（持股65%）與中國鐵路鄭州局集團有限公司（持股35%）共同出資，於當年6月26日在鄭州登記成立。

    2024年11月19日，中共軍方的「軍隊採購網」發布公告，直指通號（鄭州）電氣化局有限公司「存在違規行為」，根據軍隊供應商管理相關規定，該公司被禁止3年內參加共軍全軍物資工程服務採購。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播