河南三門峽公路隧道工程崩塌 5人死亡

新華社報導，由通號（鄭州）電氣化局集團有限公司承建的河南三門峽「崤函大道」下穿立交（下方穿越立體交叉）頂進工程，6日晚間10時35分在施工時發生工地邊坡崩塌，導致5名施工人員罹難。

報導表示，目前該公司已啟動突發事件應急預案，與當地政府共同開展救援工作，事故詳細原因正在調查中。

崤函大道是東西貫穿河南省三門峽市境內的公路主幹道，全長11.96公里，西接陝州區陝州大道東端，東接三門峽市區內的崤山東路，沿途並從下方穿越隴海鐵路，且自上方跨越連霍高速公路大橋。

根據公開資料，通號（鄭州）電氣化局有限公司前身為2001年10月成立的鄭州中原鐵道工程有限責任公司。2015年5月，中國鐵路通信信號股份有限公司（持股65%）與中國鐵路鄭州局集團有限公司（持股35%）共同出資，於當年6月26日在鄭州登記成立。

2024年11月19日，中共軍方的「軍隊採購網」發布公告，直指通號（鄭州）電氣化局有限公司「存在違規行為」，根據軍隊供應商管理相關規定，該公司被禁止3年內參加共軍全軍物資工程服務採購。

