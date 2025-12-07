CEO也難倖免！AI加速取代人類 美學者：各國失業率恐飆升至80％

加州大學柏克萊分校教授羅素近日指出，隨著AI系統加速取代過去只有技術最精湛的人才能掌握的能力，各國政治領導人可能面臨失業率突然飆高至80%的危機。（歐新社檔案照）

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，越來越多AI專家和科技領袖警告，許多職業可能受到衝擊。全球最具影響力的AI研究員之一、加州大學柏克萊分校教授羅素（Stuart Russell）近日指出，隨著AI系統加速取代過去只有技術最精湛的人才能掌握的能力，各國政治領導人可能面臨失業率突然飆高至80%的危機。

《商業內幕》（Business Insider）報導，羅素指出：「AI幾乎承擔了我們目前所說的所有工作，包括一些曾被認為不會自動化的領域。無論你立志做什麼工作，例如想成為外科醫生，機器人只需7秒鐘就能學會如何成為1名比任何人類都更優秀的外科醫生。」

羅素著有《人工智慧：一種現代方法》（Artificial Intelligence: Ａ Modern Approach），被喻為世界上最權威的AI教科書。羅素指出，曾經被認為安全的行業，從駕駛、物流到會計、軟體工程，甚至是醫學，都可能被即將到來的自動化浪潮取代，甚至連企業執行長（CEO）都無法倖免。

羅素表示：「可憐的CEO，如果董事會說：『除非你把決策權交給AI系統，否則我們將不得不開除你，因為我們所有的競爭對手都在使用AI CEO，他們做得更好。』」

Google執行長皮查伊和OpenAI執行長奧特曼在最近受訪時都表達了類似的觀點。皮查伊今年11月接受英國廣播公司（BBC）訪問時指出：「我認為CEO所做的事情，或許是AI將來最容易做的事情之一。」

由於AI的影響，包括Google、微軟、IBM、Dropbox、Duolingo等企業已因AI而宣布大規模裁員或人力縮減。

麥肯錫全球研究院曾經預測，到2030年，AI可能取代4億至8億個全球工作崗位，同時創造1.3億至2.3億個新就業機會。全球最大人力資源服務公司之一Adecco集團調查顯示，41%企業主管預期未來5年因AI減少人力。

