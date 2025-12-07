為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    羅馬尼亞首都市長選舉 極右派候選人有望勝出

    2025/12/07 22:07 中央社
    羅馬尼亞首都布加勒斯特今天舉行市長選舉，可能產生歐盟首個由極右派執政的首都市長，威脅羅馬尼亞脆弱的親歐聯合政府。（歐新社）

    羅馬尼亞首都布加勒斯特今天舉行市長選舉，可能產生歐盟首個由極右派執政的首都市長，威脅羅馬尼亞脆弱的親歐聯合政府。（歐新社）

    羅馬尼亞首都布加勒斯特今天舉行市長選舉，可能產生歐盟首個由極右派執政的首都市長，並對羅馬尼亞脆弱的親歐聯合政府構成威脅。

    路透社報導，布加勒斯特（Bucharest）市長選戰民調顯示，電視主播亞歷山卓斯庫（Anca Alexandrescu）目前與主要競選對手之一巴魯塔（Daniel Baluta）並列第一。

    亞歷山卓斯庫以無黨籍身分參選，獲得極右派反對黨「團結羅馬尼亞聯盟」（AUR）支持。巴魯塔則是左派「社會民主黨」（PSD）候選人。

    「團結羅馬尼亞聯盟」反對軍援烏克蘭，批評歐洲聯盟（EU）領導層，並且支持美國總統川普的政策，包括他在能源及移民等議題的主張。

    不過，分析師也提醒，羅馬尼亞最大城布加勒斯特並非極右派據點，所以民調可能失準。

    布加勒斯特市長選舉將在格林威治時間（GMT）19時（台灣時間8日凌晨3時）結束投票，初步選舉結果預計當地時間今天稍晚出爐。（編譯：陳正健）1141207

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播