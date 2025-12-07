為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印尼蘇門答臘洪患至少940死 災區傳染病疫情惡化

    2025/12/07 21:36 中央社
    熱帶氣旋造成印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，至少有940人死亡，災區居民的傳染病案例暴增。（路透）

    熱帶氣旋造成印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，至少有940人死亡，災區居民的傳染病案例暴增。（路透）

    熱帶氣旋日前過境印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀至少940死，災區居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等傳染病症狀的案例暴增，當局正設法應對災後疫情和醫療物資短缺。

    上週熱帶氣旋過境蘇門答臘3省（含亞齊）引發洪水和山崩，重創當地環境，路透社引述印尼當局今天公布的統計資料報導，這場災害迄今造成至少940死，另有276人失聯。

    位於災區的亞齊塔米昂（Aceh Tamiang）唯一一家醫院的患者與醫護人員今天告訴路透社，院內患者病情持續惡化。有目擊者告訴路透社，醫院醫療設備遭泥巴掩蓋，針筒散落一地，部分藥品被沖走。

    民眾家園遭洪水挾帶泥流和瓦礫沖毀後，當地傳染病疫情惡化。印尼衛生部上週表示，災後「環境和居住場所尚未恢復」，居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等症狀的案例暴增。

    這家醫院的護理師努拉雅蒂（Nurhayati）表示，藥品缺貨導致醫院運作幾乎停頓。醫護人員設法搶救嬰兒加護病房的呼吸器但未成功。她指出，1名嬰兒因此夭折，另有6名嬰兒存活。

    期盼醫院早日恢復原貌的努拉雅蒂說：「大家都知道我是護理師，什麼都不能做使我感到沮喪，我只能提供手邊僅有的藥品。這是很嚴重的災難，一切都毀了。」

    印尼衛生當局5日表示，這場洪患影響蘇門答臘3省共31家醫院和156間小型醫療中心。

    蘇門答臘（Sumatra）當地官員已呼籲雅加達中央政府宣布全國緊急狀態，以便運用更多資源救災和紓困。

