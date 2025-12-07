為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    印度夜店疑瓦斯氣爆引發火災 增至25死6傷

    2025/12/07 18:07 中央社
    印度果阿邦一間夜店午夜傳出火警，死亡人數增至25人，其中有3至4名觀光客。（美聯社）

    印度果阿邦一間夜店午夜傳出火警，死亡人數增至25人，其中有3至4名觀光客。（美聯社）

    印度果阿邦（Goa）行政首長今天表示當地一間夜店午夜傳出火警，死亡人數增至25人，包含3至4名觀光客，另有6人受傷，情況穩定正在接受治療。起火原因疑似和瓦斯鋼瓶爆炸有關。

    綜合法新社與路透社報導，這起火災發生在果阿邦北部濱海地區阿爾波拉（Arpora）一家名為Birch的夜店，案發時間約在午夜時分。

    濱臨阿拉伯海的果阿曾是葡萄牙殖民地，以熱鬧夜生活、沙灘和悠閒海岸氛圍著稱，每年吸引數以百萬計觀光客造訪。

    果阿邦邦長薩望特（Pramod Sawant）在聲明中說道：「今天對我們所有人而言是極其沉痛的一天，共有25人喪生、6人受傷」，並表示有「3到4名」觀光客喪命，但未透露國籍。

    薩望特強調：「我已下令徹查整起事件，以利釐清起火原因和後續究責。」

    當地媒體援引警方說法表示，這起火災疑似「瓦斯鋼瓶爆炸」引起，但表示仍需進一步調查。

    印度新聞信託社（PTI）播出的畫面顯示，救難人員正用擔架將傷者或罹難者抬離案發現場。

    果阿邦消防部門首長芮克（Nitin V. Raiker）告訴印度CNN News18電視台：「許多人在地下室和廚房區域吸入濃煙窒息身亡。我接獲消息說夜店內正舉辦派對，還有火舞表演。夜店的木造結構起火，濃煙蔓延至整棟建築。」

    印度總理莫迪（Narendra Modi）發表聲明中說，這起事件「令人深感悲痛」。

    莫迪強調已與薩望特通話並向罹難者家屬致哀。他稍早在社群媒體X發文說，總理辦公室將發放每名罹難者家屬20萬盧比（約新台幣7萬元）慰問金，另發放傷者每人5萬盧比慰問金。

    另據印度亞洲國際新聞社（ANI），相關單位徹夜搶救並控制火勢，並已尋獲所有罹難者遺體。

    警方向ANI透露，罹難者中至少有4人是觀光客、14人是夜店工作人員。警方暫未回應路透社置評請求。

