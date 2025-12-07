為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    吸金110億騙逾2萬人 伊朗汽車龐氏騙局首腦遭絞刑

    2025/12/07 17:20 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗過去執行死刑的資料照片。伊朗司法部門7日證實，已對一名詐騙金額高達3.5億美元的汽車詐騙集團首腦執行絞刑。（路透資料照）

    伊朗過去執行死刑的資料照片。伊朗司法部門7日證實，已對一名詐騙金額高達3.5億美元的汽車詐騙集團首腦執行絞刑。（路透資料照）

    伊朗司法部門宣布，當局於7日處決了一名大規模投資詐騙案的主謀。該名罪犯透過汽車買賣網絡，詐騙了數萬名民眾，涉案金額高達3.5億美元（約新台幣110億元）。在未能於最後期限前償還受害者損失後，這名首腦最終被處以絞刑。

    據《法新社》報導，被處決的男子名為卡法里（Mohammad Reza Ghaffari），是「Rezaayat Khodro Taravat Novin」公司的老闆。該詐騙計畫始於2013年，地點位於伊朗北部的卡茲溫省（Qazvin）。卡法里以「低於市價」購買汽車為誘餌吸引投資者，隨後將業務擴展至房地產與其他投資方案。

    檢方指控，卡法里及其同夥向公眾吸納了「鉅額資金」，並利用新投資者的存款來支付早期客戶的利潤，是標準的龐氏騙局。司法部門指出，該案涉及金額按當前匯率計算約為3.5億美元，但實際上只有約4%的客戶真正拿到了汽車。

    這起案件震驚伊朗社會，共有超過2萬8000名受害者提告，全案涉及28名被告。法院最終認定卡法里犯下「大規模擾亂國家經濟系統罪」及網絡詐欺罪，判處死刑，並經最高法院核准。

    伊朗司法機構的「米桑線上」（Mizan Online）網站指出，法院曾試圖確保受害者能獲得賠償。卡法里在審判期間曾聲稱準備償還投資者，若能落實，原本有望免於一死。然而，儘管最高法院在8月確認判決後給予了「多次警告與最後期限」，卡法里仍未能履行還款義務，最終難逃絞刑命運。

    經濟犯罪也判死 伊朗死刑數全球第二

    司法官員表示，這場騙局對受害者造成了「嚴重的財務與心理傷害」，導致許多人因壓力罹病甚至家庭破碎。根據國際特赦組織（Amnesty International）等權利團體統計，伊朗是僅次於中國的全球第二大死刑執行國。在伊朗，死刑不僅適用於謀殺和強姦等重罪，重大經濟犯罪與間諜罪同樣可能被判處極刑。

