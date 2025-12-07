貝南驚傳政變 叛軍占領電視台宣布「解職總統」

西非國家貝南7日爆發政變企圖，叛軍領袖、中校提格里（Pascal Tigri，中）率領士兵占領國家電視台，並透過鏡頭宣讀聲明，宣稱已解除總統塔隆的職務。（圖擷取自BTV畫面）

西非國家貝南（Benin）7日驚傳政變。一群軍官凌晨突襲並占領國家電視台，公開宣布已解除總統塔隆（Patrice Talon）的職務並接管國家。然而，效忠政府的軍隊隨後聲稱已成功挫敗這起政變企圖，並強調重新掌控了局勢，總統目前安全無虞。這場突如其來的權力鬥爭讓這個西非國家的局勢陷入高度混亂。

據《法新社》報導，政變行動始於7日凌晨，消息人士指出，總統塔隆位於首都波多諾伏（Porto-Novo）的官邸遭到攻擊。隨後，由中校提格里（Pascal Tigri）領導的一群士兵控制了國家電視台（BTV）。

提格里在電視廣播中宣讀聲明，宣稱塔隆已被「解除職務」，所有國家機構即刻解散。這群叛變軍人自稱為「重建軍事委員會」（Military Committee for Refoundation），試圖以此名義接管國家權力。

針對叛軍的聲明，效忠塔隆的政府軍隨即展開反擊。政府消息人士向媒體透露，軍隊已奪回控制權，政變企圖已被「挫敗」，並保證國家領導人是安全的。法國駐貝南大使館在社群平台X上發布警示，證實總統官邸附近的蓋佐軍營（Camp Guezo）傳出槍響，呼籲當地的法國公民留在家中以策安全。

延長任期惹議 埋下動盪導火線

塔隆自2016年起執政，原定於明年4月總統大選後卸任。然而，貝南政局近期因選舉議題而急劇升溫。上個月，該國立法機構通過決議，將總統任期從5年延長至7年。此外，反對派候選人阿格博喬（Renaud Agbodjo）遭選舉委員會以擔保人不足為由拒絕參選，而塔隆欽點的接班人、前財政部長瓦達尼（Romuald Wadagni）則被視為勝選熱門。報導分析，這些政治操作加劇了國內不滿，成為此次動盪的背景。

