為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    貝南驚傳政變 叛軍占領電視台宣布「解職總統」

    2025/12/07 17:45 編譯陳成良／綜合報導
    西非國家貝南7日爆發政變企圖，叛軍領袖、中校提格里（Pascal Tigri，中）率領士兵占領國家電視台，並透過鏡頭宣讀聲明，宣稱已解除總統塔隆的職務。（圖擷取自BTV畫面）

    西非國家貝南7日爆發政變企圖，叛軍領袖、中校提格里（Pascal Tigri，中）率領士兵占領國家電視台，並透過鏡頭宣讀聲明，宣稱已解除總統塔隆的職務。（圖擷取自BTV畫面）

    西非國家貝南（Benin）7日驚傳政變。一群軍官凌晨突襲並占領國家電視台，公開宣布已解除總統塔隆（Patrice Talon）的職務並接管國家。然而，效忠政府的軍隊隨後聲稱已成功挫敗這起政變企圖，並強調重新掌控了局勢，總統目前安全無虞。這場突如其來的權力鬥爭讓這個西非國家的局勢陷入高度混亂。

    據《法新社》報導，政變行動始於7日凌晨，消息人士指出，總統塔隆位於首都波多諾伏（Porto-Novo）的官邸遭到攻擊。隨後，由中校提格里（Pascal Tigri）領導的一群士兵控制了國家電視台（BTV）。

    提格里在電視廣播中宣讀聲明，宣稱塔隆已被「解除職務」，所有國家機構即刻解散。這群叛變軍人自稱為「重建軍事委員會」（Military Committee for Refoundation），試圖以此名義接管國家權力。

    針對叛軍的聲明，效忠塔隆的政府軍隨即展開反擊。政府消息人士向媒體透露，軍隊已奪回控制權，政變企圖已被「挫敗」，並保證國家領導人是安全的。法國駐貝南大使館在社群平台X上發布警示，證實總統官邸附近的蓋佐軍營（Camp Guezo）傳出槍響，呼籲當地的法國公民留在家中以策安全。

    延長任期惹議 埋下動盪導火線

    塔隆自2016年起執政，原定於明年4月總統大選後卸任。然而，貝南政局近期因選舉議題而急劇升溫。上個月，該國立法機構通過決議，將總統任期從5年延長至7年。此外，反對派候選人阿格博喬（Renaud Agbodjo）遭選舉委員會以擔保人不足為由拒絕參選，而塔隆欽點的接班人、前財政部長瓦達尼（Romuald Wadagni）則被視為勝選熱門。報導分析，這些政治操作加劇了國內不滿，成為此次動盪的背景。

    貝林總統塔隆（Patrice Talon）。（路透檔案照）

    貝林總統塔隆（Patrice Talon）。（路透檔案照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播