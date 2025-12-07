為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「蘋果奶酥」砸查爾斯王冠 英國示威者玩雙關梗：民主已崩壞！

    2025/12/07 17:01 編譯陳成良／綜合報導
    英國激進團體「奪回權力」（Take Back Power）成員6日闖入倫敦塔，朝存放無價之寶「帝國王冠」的玻璃櫃潑灑大量的卡士達醬與蘋果奶酥，以此抗議英國民主崩壞。（擷取自Take Back Power影片）

    英國激進團體「奪回權力」（Take Back Power）成員6日闖入倫敦塔，朝存放無價之寶「帝國王冠」的玻璃櫃潑灑大量的卡士達醬與蘋果奶酥，以此抗議英國民主崩壞。（擷取自Take Back Power影片）

    英國倫敦塔（Tower of London）6日發生抗議事件，激進團體成員闖入展出王室珍寶的「珠寶館」（Jewel House），朝存放「帝國王冠」（Imperial State Crown）的防彈玻璃櫃潑灑英式甜點「蘋果奶酥」（apple crumble）與卡士達醬。倫敦警方隨即依涉嫌刑事毀損罪名逮捕4名示威者，負責單位證實王冠本體未受損，展館在短暫關閉後已重新開放。

    據《法新社》報導，這起行動由自稱非暴力公民抵抗團體的「奪回權力」（Take Back Power）發起。該團體公布的影片顯示，一名年輕女子將裝有蘋果奶酥的鋁箔盤貼在玻璃櫃上，另一名男子則將卡士達醬潑灑其上。

    示威者此舉意在玩弄文字雙關，女子在潑灑甜點時高喊：「民主已經崩壞了！」（Democracy has crumbled!）藉由「崩壞」（crumbled）一詞呼應手中的「奶酥」（crumble）。男子則接著大喊：「英國已經毀了！我們來到這裡，對著國家的珠寶，是為了奪回權力。」影片中可見，雖然玻璃櫃被食物覆蓋，但內部的帝國王冠仍清晰可見。

    鎖定查爾斯加冕王冠 訴求課徵富人稅

    此次遭襲擊的目標「帝國王冠」鑲嵌超過2萬3000顆寶石，是英王查爾斯三世（King Charles III）於2023年加冕典禮結束時佩戴的象徵性聖物。負責管理的慈善機構「歷史皇家宮殿」（Historic Royal Palaces）表示，由於有玻璃保護，王冠與其他珍寶並未受損。

    「奪回權力」團體聲明指出，他們要求英國政府建立永久性公民議會，並對極端財富進行課稅，以解決生活成本危機。他們宣稱現行體制失靈，因此採取直接行動（direct action）喚起關注。

    這並非該團體首次採取激進手段，就在3日，他們才在倫敦麗茲酒店（Ritz Hotel）傾倒糞便。這類針對文化地標的抗議近年在英國屢見不鮮，先前亦有團體對梵谷名畫《向日葵》潑灑番茄湯，以及在巨石陣（Stonehenge）噴灑橘色粉末。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播