「蘋果奶酥」砸查爾斯王冠 英國示威者玩雙關梗：民主已崩壞！

英國激進團體「奪回權力」（Take Back Power）成員6日闖入倫敦塔，朝存放無價之寶「帝國王冠」的玻璃櫃潑灑大量的卡士達醬與蘋果奶酥，以此抗議英國民主崩壞。（擷取自Take Back Power影片）

英國倫敦塔（Tower of London）6日發生抗議事件，激進團體成員闖入展出王室珍寶的「珠寶館」（Jewel House），朝存放「帝國王冠」（Imperial State Crown）的防彈玻璃櫃潑灑英式甜點「蘋果奶酥」（apple crumble）與卡士達醬。倫敦警方隨即依涉嫌刑事毀損罪名逮捕4名示威者，負責單位證實王冠本體未受損，展館在短暫關閉後已重新開放。

據《法新社》報導，這起行動由自稱非暴力公民抵抗團體的「奪回權力」（Take Back Power）發起。該團體公布的影片顯示，一名年輕女子將裝有蘋果奶酥的鋁箔盤貼在玻璃櫃上，另一名男子則將卡士達醬潑灑其上。

示威者此舉意在玩弄文字雙關，女子在潑灑甜點時高喊：「民主已經崩壞了！」（Democracy has crumbled!）藉由「崩壞」（crumbled）一詞呼應手中的「奶酥」（crumble）。男子則接著大喊：「英國已經毀了！我們來到這裡，對著國家的珠寶，是為了奪回權力。」影片中可見，雖然玻璃櫃被食物覆蓋，但內部的帝國王冠仍清晰可見。

鎖定查爾斯加冕王冠 訴求課徵富人稅

此次遭襲擊的目標「帝國王冠」鑲嵌超過2萬3000顆寶石，是英王查爾斯三世（King Charles III）於2023年加冕典禮結束時佩戴的象徵性聖物。負責管理的慈善機構「歷史皇家宮殿」（Historic Royal Palaces）表示，由於有玻璃保護，王冠與其他珍寶並未受損。

「奪回權力」團體聲明指出，他們要求英國政府建立永久性公民議會，並對極端財富進行課稅，以解決生活成本危機。他們宣稱現行體制失靈，因此採取直接行動（direct action）喚起關注。

這並非該團體首次採取激進手段，就在3日，他們才在倫敦麗茲酒店（Ritz Hotel）傾倒糞便。這類針對文化地標的抗議近年在英國屢見不鮮，先前亦有團體對梵谷名畫《向日葵》潑灑番茄湯，以及在巨石陣（Stonehenge）噴灑橘色粉末。

