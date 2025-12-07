烏克蘭無人機夜襲俄國中南部 俄軍宣稱擊落77架

烏俄戰爭持續將近4年仍無停歇跡象，俄羅斯國防部今天表示，防空部隊在一夜之間擊毀77架烏克蘭無人機。圖為上月烏克蘭無人機攻擊沃羅涅日州，導致其部分地區停電並切斷供暖。（資料照，擷取自X@NOELreports）

烏俄戰爭持續將近4年仍無停歇跡象，俄羅斯國防部今天表示，防空部隊在一夜之間擊毀77架烏克蘭無人機。

路透報導，俄羅斯國防部於通訊軟體Telegram發布聲明稱，這些無人機是在俄國南部和中部7個地區以及克里米亞半島（Crimean Peninsula）上空被擊落。

俄國西南部羅斯托夫州（Rostov）州長史柳薩（Yuri Slyusar）於Telegram發文指出，當地有1座電塔遇襲，導致大約250位居民沒電可用，但無人受傷。

俄羅斯相關當局很少揭露烏克蘭空襲造成的損害程度，且幾乎從不證實軍事基礎設施遭攻擊。

在過去幾個冬季以及今年冬天之前，俄軍都對烏克蘭的電網和城市發動飛彈與無人機攻勢，並導致停電等損失；烏克蘭同樣加強無人機攻勢，鎖定俄羅斯境內的油槽、機場與其他目標。

