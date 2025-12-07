立法會選舉11人煽惑罷投被捕 宏福苑選區投票率全港最低

香港立法會選舉7日登場，圖為大埔的選民在投票站前檢視候選人資料。該區日前發生釀成159死的宏福苑大火，嚴重衝擊社會氛圍，導致該區所屬的新界東北選區投票率在全港墊底。（路透）

香港立法會選舉7日舉行，在「愛國者治港」原則與重大火災陰影下，選情備受關注。截至下午3時30分，官方公布的地方選區投票率為19.57%。儘管港府延長投票時間全力催票，但實際投票人數卻比上次減少逾3.1萬人。

與此同時，當局持續嚴打異議，香港廉政公署（ICAC）證實，同日再拘捕4名涉嫌在網路上煽惑他人投廢票的民眾，累計已有11人因此罪名被捕。

綜合港媒與《美聯社》報導，本次選舉投票站於上午7時30分開放，較上次提早1小時，全日開放時間長達16小時。截至下午3時30分，投票時間已過半，全港累計約80.8萬人投票，投票率為19.57%，雖帳面數字較2021年上次同時段高出0.8個百分點，但這主要是因為分母（登記選民人數）與投票時間基數不同所致。

若觀察絕對數字，實際投票人數較上次同時段減少了約3萬1000人。在新界東北選區，投票率僅16.66%，為全港最低，且較上次大幅下滑1.38個百分點。該區涵蓋了發生159死惡火的大埔宏福苑，部分受災選民被迫跨區投票，加上大眾對政府監管疏失的不滿，恐是壓低投票率的主因。

在執法方面，當局展現強硬姿態。廉政公署發布新聞稿指出，今日拘捕的4名男子年齡介於33至41歲，涉嫌在社群平台留言「煽惑他人不投票或投無效票」，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

此外，新聞自由也面臨壓力。《美聯社》證實，北京駐港國安公署6日約談了包括該社在內多家外國新聞機構。公署指控部分外媒散布虛假訊息、「抹黑」政府在火災後的救災工作，並警告不得利用新聞自由干預中國內政或香港事務。

為了提振選情，香港商界大老紛紛出動。長和主席李澤鉅等四大地產商（長實、新地、恒地、新世界）高層皆現身投票；李澤鉅面對鏡頭簡短表示：「希望選舉成功。」東亞銀行聯席行政總裁李民橋也發聲明，呼籲選民履行公民責任，選出賢能以配合國家發展大局。

