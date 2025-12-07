不再是直接威脅！川普新戰略對俄軟化 克宮大讚「積極的一步」

克里姆林宮7日對川普政府不再將俄羅斯列為「直接威脅」表示歡迎，認為這是雙方關係的積極訊號。（美聯社）

美國川普政府5日發布新版《國家安全戰略》，內容出現重大轉向。據《路透》引述俄羅斯官媒《塔斯社》7日報導，克里姆林宮對美方修訂戰略表示歡迎，特別是針對華府不再將俄羅斯標籤為「直接威脅」（direct threat）一事，俄方發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）形容此舉為「積極的一步」。

自從俄羅斯於2014年併吞克里米亞及2022年全面入侵烏克蘭以來，美國的戰略文件一向將莫斯科視為主要威脅。然而，川普政府最新的29頁戰略文件改採溫和基調，提出所謂的「彈性現實主義」（flexible realism）外交願景。

文件指出，美國政策將以「對美國有利」為最高指導原則，雖然仍將俄羅斯在烏克蘭的行動視為核心安全顧慮，但已刪除將俄國描述為直接威脅的措辭，轉而呼籲在戰略穩定議題上與莫斯科進行合作。

對此，佩斯科夫向《塔斯社》表示：「我們認為這是一個積極的步驟。」但他同時強調，莫斯科在做出更廣泛的結論之前，仍需仔細研究該文件，「我們當然需要更仔細地審視並分析它。」

這份戰略發布的時機，正值美方推動的烏俄和平倡議陷入僵局之際。華府此前提出了一份被認為背書俄方主要訴求的提案，試圖迅速解決這場持續近4年的戰爭；川普過去經常對俄羅斯總統普廷表達正面看法，這讓外界批評他對莫斯科過於軟弱。報導指出，高度依賴美軍支援以嚇阻俄羅斯的歐洲盟友，正密切關注這一轉變，並擔憂美方語氣軟化恐將削弱對抗俄羅斯侵略的力度。

