拒聽黨令！ 21歲中國男搭郵輪入境福岡「跳船」供稱：想住日本

1名21歲中國男子3日搭乘郵輪入境日本福岡，卻因未按時登船離境被捕，事後他向警方供稱，自己是為了「想要繼續住在日本」才做出此舉。示意圖。（資料照，彭博）

中國政府為報復日本首相高市早苗，從上月祭出警告「中國公民避免前往日本」等報復抵制措施，截至今（7日）已滿1個月，但仍有許多中國遊客不聽黨令，堅持赴日觀光旅遊。近期傳出，1名21歲中國男子搭乘郵輪入境日本福岡，卻因未按時登船離境被捕，這名中國男子事後則向警方供稱，自己是為了「想要繼續住在日本」才做出此舉。

綜合日媒報導，福岡縣臨港警署本月5日以違反入境管制法，將1名涉嫌不法滯留的21歲中國籍男子逮捕。警方透露，這名男子3日透搭乘中國郵輪，抵達日本福岡博多港，並持「有效期限僅限入境當日」的上陸許可證入境，未料男子事後並未按時返回船上離境，旅行社發現男子失蹤後，先向當地警方報案，再按原計畫出港返程。

福岡縣臨港警署接獲通報後，立即調出港邊監視器掌握中國男子的面貌特徵和服裝，並開始展開追緝行動。經過2天搜索，警方最終在博多港郵輪碼頭逮住這名男子，男子被捕後向警方坦承自己非法滯留，犯案動機則供稱，「我想一直住在日本」，目前警方正進一步調查男子逗留經過與行動，並釐清整起事件是否涉及其他計畫或協力者。

