    施壓「台灣有事」說？讀賣：日企申請中國稀土出口遭延遲

    2025/12/07 17:29 中央社
    日媒指出，日本企業向中國申請稀土出口許可的手續，近日比平常延遲更久。（路透資料照）

    日媒指出，日本企業向中國申請稀土出口許可的手續，近日比平常延遲更久。（路透資料照）

    日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢惹怒中國滿1個月，日媒指出，日本企業向中國申請稀土出口許可的手續，近日比平常延遲更久，答詢事件可能是日本申請稀土延遲的背後因素，日本政府正在觀察中國動向。

    讀賣新聞報導，稀土的全球產量有7成由中國掌握，稀土廣泛應用於電動車、風力發電設備等領域，部分稀土品項幾乎完全由中國壟斷。

    一旦從中國出口稀土受阻，日本製造業將受到巨大衝擊。繼中國實質上停止進口水產品之後，中國是否要進一步對日本祭出出口限制，成為焦點。

    日本政府相關人士透露，「（包含稀土在內的）重要礦物，最近出口手續似乎出現延遲」，但表示「目前無法判斷延遲是否源於中國的威嚇或騷擾」。另有政府相關人士分析，「中國似乎正在利用稀土向日本施壓」。

    中國政府過去多次以稀土出口管制作為施壓他國的經濟脅迫手段。2010年9月尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域發生中國漁船與日本海上保安廳巡視船碰撞事件後，中國強行對日本實施稀土出口限制。今年4月，作為對美國關稅政策的反制措施，中國也啟動稀土出口管制。

    中國商務部發言人4日在記者會上再次批評高市的國會答詢，並表示「如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，後果完全由日方承擔」。發言人同時以「依法管理出口」為由，暗示可能對稀土出口採取措施。

